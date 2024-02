Tecnologia Whatsapp lança recurso de compartilhamento de tela. Veja como funciona

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Aplicativo disparou mensagens para os usuários divulgando a nova funcionalidade. (Foto:Shutterstock)

O Whatsapp já começou a disponibilizar aos usuários o novo recurso de compartilhamento de tela, anunciado em agosto do ano passado. A empresa alerta, contudo, quanto aos cuidados para que dados sensíveis sejam expostos indevidamente.

A partir de agora, é possível compartilhar a tela do celular com uma pessoa ou um grupo. “É como se vocês estivessem no mesmo cômodo, não importa a distância”, diz o WhatsApp na mensagem disparada aos usuários. O vídeo mostra o ícone da nova função, bem como a notificação que aparece no grupo quando ela é ativada.

Conforme mostrado no vídeo, basta tocar num botão para você compartilhar sua tela numa chamada de vídeo, seja com uma pessoa ou em grupo. Quando ativado, as janelas com os rostos das pessoas na chamada se organizam em cima da tela compartilhada.

Para compartilhar a tela, é preciso fazer o seguinte:

1. Iniciar uma videochamada

2. Tocar no ícone compartilhar, na parte inferior da tela

3. Clique em “iniciar agora” e pronto

4. Para cessar o compartilhamento, basta apertar no botão vermelho

Compartilhar arquivos

Enquanto libera novos recursos, o WhatsApp testa mais um caminho para o usuário compartilhar arquivos com quem estiver perto. O recurso funcionaria de forma parecida ao AirDrop entre aparelhos da Apple e Quick Share do Android.

O aplicativo está em fase de teste de um novo recurso semelhante ao AirDrop, da Apple, e ao Quick Share, do Android. A função permite trocar conteúdo de maneira rápida e direta quando duas pessoas estão próximas fisicamente.

Os usuários teriam que abrir uma seção específica para enviar e receber arquivos, possivelmente agitando o dispositivo para solicitar o compartilhamento. Além disso, a transferência dos conteúdos seria criptografada e o número de celular oculto para contatos desconhecidos.

Versão beta

O recurso foi identificado na versão beta do WhatsApp, versão teste do aplicativo, mas não há informações sobre a data de lançamento oficial.

Quando uma empresa de tecnologia está prestes a lançar novos recursos, muitas vezes elas disponibilizam versões beta para um grupo seleto de usuários interessados em testar as novas funcionalidades.

Isso permite à empresa identificar e corrigir problemas antes que a atualização seja disponibilizada para o público geral.

2024-01-29