A lista com 36 dispositivos inclui modelos da Apple, Samsung, Huawei e também da LG. (Foto: Reprodução)

Com a crescente quantidade de atualizações do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, fica complicado para smartphones mais antigos, conseguirem executar todas as funções do app. Em dezembro de 2022, o WhatsApp parou de funcionar em 47 celulares. A partir do desta terça-feira (28), o WhatsApp deixa de funcionar em mais 36 aparelhos.

As novidades do WhatsApp, que incluem Picture-in-Picture para videochamadas, grupos e demais recursos dificultam a execução do app por dispositivos antigos. De acordo com a Meta, empresa responsável pela plataforma, dispositivos com SO Android 4.1 ou inferior, não poderão mais utilizar o WhatsApp. Portanto, se o seu celular não configurar na lista e você encontrar problemas no app, certifique-se de manter o aplicativo atualizado.

A lista com 36 dispositivos inclui modelos da Apple, Samsung, Huawei e também da LG. Os celulares são mais antigos, com modelos lançados entre os anos de 2012 e 2015.

A seguir você confere a lista completa:

— Apple: iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus.

— Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II e Samsung Galaxy X cover 2.

— Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 e Huawei Ascend D2

— LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 e LG Optimus F7.

— Sony: Sony Xperia M

— Lenovo: Lenovo A820

— ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex e ZTE Grand Memo

— Outros modelos: Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight e Archos 53 Platinum.

Se você possui um dos celulares citados na lista, o aplicativo do WhatsApp não será mais compatível com seu smartphone. Demais apps de conversas, como o Telegram, devem continuar funcionando.

