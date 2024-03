Tecnologia WhatsApp deixa de permitir “print” da foto de perfil em celulares Android

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Golpistas costumam roubar fotos de perfis para se fazerem passar por outras pessoas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp passou a não permitir fazer print (captura de tela) da foto de perfil em celulares com sistema Android. Ao tentar realizar o registro da imagem, seja de contatos salvos ou não, aparece a seguinte mensagem: “Não é possível capturar a tela devido à política de segurança”.

A medida dificulta a vida dos golpistas que costumam “roubar” fotos de perfis no WhatsApp para se passarem pela pessoa e pedir dinheiro a parentes e amigos da vítima.

A novidade só está disponível na versão do aplicativo para Android. Até o momento, não há previsão de quando (e se) a ferramenta será lançada no iOS — o WhatsApp beta para iPhones ainda não conta com o recurso.

O bloqueio de prints na tela de foto de perfil apareceu no WhatsApp beta para Android no mês de fevereiro. Quando o usuário abrir a foto de perfil de um contato e tentar tirar um print, receberá um dos seguintes avisos: “não é possível capturar a tela devido à política de segurança” ou “este aplicativo não permite capturas de tela”.

Esse bloqueio só funciona ao acessar a foto pelas informações de perfil, aquelas que são abertas ao clicar no nome do usuário, ou ampliando a miniatura disponível ao abrir a imagem através da lista de contato. Se você tentar tirar um print da miniatura, conseguirá registrar a captura de tela sem nenhum “problema”. A questão é que a imagem terá uma qualidade inferior.

Combate aos golpes

Uma utilidade desse recurso, além de dar mais privacidade para as fotos de perfil, é combater as tentativas de golpes. Sem acesso à imagem de maior qualidade, os golpistas teriam uma dificuldade em tentar se passar por outra pessoa.

Essa técnica é popularmente aplicada para roubar dinheiro de familiares e conhecidos de uma pessoa. Geralmente, os golpistas entram em contato com as possíveis vítimas usando a foto de perfil do WhatsApp da pessoa pela qual eles tentam se passar.

Os criminosos, aproveitando a foto de perfil, dizem que estão com um novo número e precisando fazer um pagamento. Inventam alguma desculpa de que não podem fazer um Pix e pedem que a vítima faça o pagamento para uma conta desconhecida.

Como falamos, ainda é possível capturar a tela com a miniatura. A melhor proteção para que sua foto de perfil não seja usada em golpes é ocultar a foto de perfil do WhatsApp para quem não está salvo em seus contatos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-passa-a-nao-permitir-fazer-print-da-foto-de-perfil-em-celulares-android/

WhatsApp deixa de permitir “print” da foto de perfil em celulares Android

2024-03-17