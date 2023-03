Mundo WhatsApp pode se tornar ilegal no Reino Unido

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lei atualmente em discussão pode obrigar app a moderar mensagens ilegais. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aplicativo de mensagens WhatsApp pode se tornar ilegal no Reino Unido em breve, alertou seu chefe na Meta, Will Cathcart. O app já afirmou que se recusa a cumprir os requisitos de um projeto de lei de segurança online do país que tenta proibir a “criptografia de ponta a ponta”, sistema de segurança usado por ele. Por isso, o futuro do seu serviço no país está incerto. A declaração foi dada para veículos da imprensa britânica como The Guardian e The Independent.

Cathcart está no Reino Unido para se reunir com alguns políticos e discutir o projeto de lei, descrito por ele como “a legislação mais preocupante atualmente em discussão no mundo ocidental”. Ele alega que a medida proposta, de que o Whatsapp deixe de usar a “criptografia de ponta a ponta”, afetaria negativamente todos os outros usuários ao redor do mundo, fora do Reino Unido.

“É uma coisa notável para se pensar. Recentemente, fomos bloqueados no Irã, por exemplo. Mas nunca vimos uma democracia liberal fazer isso”, disse, à imprensa britânica.

Ele completou afirmando que “a realidade é que nossos usuários em todo o mundo querem segurança. 98% dos nossos usuários estão fora do Reino Unido. Eles não querem que reduzamos a segurança do produto. Seria uma escolha estranha para nós reduzirmos a segurança do produto de uma forma que afetaria esses 98% dos usuários”.

Entenda o caso

A “criptografia de ponta a ponta” é um sistema de segurança usado em serviços de mensagens online com o intuito de impedir que qualquer pessoa, exceto o destinatário da mensagem, consiga descriptografá-la. Isto é, ter acesso ao seu conteúdo.

Com ele, o WhatsApp não pode ler as mensagens enviadas dentro do seu próprio aplicativo. O que significa que ele também não pode controlar o que é veiculado por lá.

O Reino Unido já tem o poder de exigir a remoção da criptografia desde 2016. No entanto, como afirma Cathcart, o WhatsApp nunca foi acionado legalmente para fazê-lo. Para Cathcart, “o projeto de lei de segurança online é uma expansão preocupante desse poder”, e poderia tornar o WhatsApp ilegal no país.

Caso a lei seja aprovada, o governo britânico pode exigir que o WhatsApp aplique políticas de moderação de conteúdo. Se a empresa se recusasse a fazê-lo, poderia enfrentar multas de até 4% do faturamento anual de sua controladora Meta. Isso, a menos que ela saísse totalmente do mercado do Reino Unido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/whatsapp-pode-se-tornar-ilegal-no-reino-unido/

WhatsApp pode se tornar ilegal no Reino Unido