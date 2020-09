Magazine Whindersson Nunes abre álbum de viagem no México

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

O humorista posou em diversos cenários paradisíaco no local Foto: Reprodução/Instagram O humorista posou em diversos cenários paradisíaco no local. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Whindersson Nunes compartilhou nas redes sociais alguns cliques de seu passeio por Tulum, no México. O humorista posou em diversos cenários paradisíaco no local e refletiu na legenda com a frase “Se custar a minha paz, já custou caro demais”, que faz parte da música “Que Nem o Meu Cachorro”, de Black Alien.

Whindersson embarcou para o México no início da semana, dias depois de sua ex-mulher, Luisa Sonza, assumir seu novo romance com o cantor Vitão.

Em um dos posts sobre sua viagem, o humorista chegou a aparecer cantando uma sofrência com uma garrafa de vodka na mão, e muitos assumiram ter a ver com o relacionamento da ex.

