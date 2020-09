Magazine Emmy 2020: sem tapete vermelho, os premiados do Oscar da TV serão anunciados neste domingo

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

O maior evento da TV mundial ocorrerá de forma virtual em razão da pandemia. (Foto: Divulgação)

A pandemia do coronavírus não suspendeu a maior premiação da televisão mundial, o Emmy Awards, que acontece todos os anos em Los Angeles (EUA). Mas exigiu adaptações. A cerimônia de 2020 acontecerá virtualmente, a partir das 21h deste domingo (20), com todos os indicados nas suas respectivas casas. Tudo será transmitido por alguns canais de televisão, como ABC, TNT e E!.

A cerimônia será apresentada por Jimmy Kimmel e os produtores, segundo a revista Variety. “Como você provavelmente adivinhou, não vamos pedir para você vir ao Microsoft Theater no Centro de Los Angeles em 20 de setembro. Este ano, ainda será a maior noite do setor de TV… mas vamos até você!”, dizia a carta emitida pela organização do evento.

Indicados

O drama de super-heróis “Watchmen” recebeu 26 indicações, incluindo melhor minissérie, e a comédia ambientada nos anos 1960 “The Marvelous Mrs. Maisel”, da Amazon Studios, recebeu 20 indicações, incluindo a estrela Rachel Brosnahan.

A Netflix atingiu o recorde de 160 indicações este ano, com atrações como “Stranger Things”, “Tiger King” e o documentário de líderes de torcida “Cheer”. Em seguida, a HBO obteve 107, incluindo uma surpresa para Zendaya, a estrela de 23 anos do drama adolescente “Euphoria”.

“Schitt’s Creek”, comédia sobre uma família rica forçada a morar em um hotel em ruínas, recebeu 15 indicações, incluindo a de melhor série de comédia e para os principais atores da produção.

“Esta é a melhor notícia que tive desde que fui trancado em casa há cinco meses”, brincou Alan Arkin, indicado para melhor ator coadjuvante pela comédia “O Método Kominsky”.

“Succession”, que gira em torno de uma família de mídia em disputa, recebeu 18 indicações, incluindo nove para os seus atores. “Ozark”, a família de classe média que lava dinheiro para um cartel de drogas, também recebeu 18 indicações, incluindo para as estrelas Laura Linney e Jason Bateman.

Metade dos indicados a melhor série de comédia é de recém-chegadas ao Emmy, como “Dead To Me”, dirigida por mulheres, e “Insecure”, de Issa Rae, abordando 20 mulheres negras em Los Angeles.

“Nunca foi tão bom para mulheres de todas as idades e cores”, disse Helena Bonham Carter, que foi indicada pelo papel da princesa britânica Margaret em “The Crown”.

Premiada em 2002, como melhor atriz de comédia por Friends, Jennifer Aniston recebeu a sua primeira indicação ao Emmy em um papel dramático por sua atuação no drama “The Morning Show”, da Apple TV+, que em seu ano de estreia, recebeu um total de oito indicações ao que é considerado o Oscar da TV.

Várias indicações foram feitas para atores não brancos, incluindo o norte-americano muçulmano Ramy Youssef (“Ramy”), Kerry Washington (“Pequenos Incêndios em Todo Lugar” e “American Son”), Regina King (“Watchmen”), Billy Porter (“Pose”), Sandra Oh (“Killing Eve”) e Uzo Aduba (“Mrs. America”).

