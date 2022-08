Mundo William e Kate Middleton se mudam de Londres para filhos terem vida “normal”

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Casa real residirá em Adelaide Cottage, uma casa de quatro quartos nos terrenos do Castelo de Windsor, em Berkshire Foto: Reprodução Casa real residirá em Adelaide Cottage, uma casa de quatro quartos nos terrenos do Castelo de Windsor, em Berkshire Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O príncipe William e Kate, o duque e a duquesa de Cambridge, decidiram mudar sua família de Londres durante o período letivo, em uma tentativa de que seus filhos tenham uma vida familiar “normal”, disse uma fonte real.

A decisão de mudar as escolas de seus filhos foi anunciada oficialmente pelo Palácio de Kensington nesta segunda-feira (22), por meio de um comunicado.

De acordo com a fonte real, o príncipe William, Kate e seus filhos residirão em Adelaide Cottage, uma casa de quatro quartos nos terrenos do Castelo de Windsor, Berkshire. Essa mudança aproximará a família tanto da rainha Elizabeth, que também reside no Castelo de Windsor, quanto da família da duquesa que mora no mesmo condado.

No entanto, sua residência atual, o Palácio de Kensington, continuará sendo a principal casa da família, segundo a fonte real.

Por enquanto, não há planos para a família ter funcionários internos em Adelaide Cottage, disse a fonte real. E acrescentou que podem ser feitos arranjos para contratar uma babá na propriedade.

De acordo com o comunicado, os três filhos do casal – o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis – serão transferidos para a Lambrook School, uma das mais prestigiadas escolas pagas do Reino Unido, que fica nos arredores de Londres, em Berkshire.

A Lambrook School é descrita em seu site como uma “escola preparatória coeducacional líder para 615 meninos e meninas de 3 e 13 anos, situada em 21 acres da bela zona rural de Berkshire”.

William e Kate “querem ser uma família o mais normal possível”

“Estamos muito satisfeitos por ter o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis se juntando a nós em setembro. E estamos ansiosos para receber a família, assim como todos os nossos novos alunos, em nossa comunidade escolar”, disse o diretor da escola, Jonathan Perry, no comunicado do Palácio de Kensington.

William e Kate agradeceram à antiga escola de seus filhos em Londres, Thomas’s Battersea, pelo “início feliz” que deu ao príncipe George e à princesa Charlotte.

No comunicado, Ben Thomas, chefe da Thomas’s London Day Schools, agradeceu a Charlotte e George “por defenderem os valores da escola e por suas muitas contribuições para a vida escolar”. Ele também lhes desejou boa sorte em sua nova escola.

A fonte real disse que a medida permitirá que William e Kate sejam “pais ativos em uma escola exigente”. “Eles querem ser uma família o mais normal possível”, acrescentou a fonte. A mudança também proporcionará à família maior privacidade em casa, devido à presença de alta segurança na propriedade da rainha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo