Acontece Willy Ótica inaugura segunda loja em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Marca gaúcha aposta em armações exclusivas e design diferenciado. Foto: Eduardo Geraldes Foto: Eduardo Geraldes

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Operando há dois anos no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, a Willy Ótica conquistou uma base de fãs fiel com seus modelos exclusivos de óculos de grau e solares contemporâneos, ousados e atemporais. Agora, a marca aposta em uma segunda loja na capital gaúcha, desta vez, no Moinhos de Vento. Localizada no número 58 da rua Padre Chagas, a nova operação teve investimento de R$ 480 mil em um espaço de 110m², proporcionando uma experiência ainda mais completa para os clientes.

A Willy Ótica destaca-se por comercializar exclusivamente modelos próprios, além de trabalhar com as principais marcas de lentes do mercado. Sua curadoria de armações atrai um público antenado, que busca diferenciar-se por meio dos acessórios que utiliza. As coleções são atualizadas a cada três meses, garantindo uma variedade de óculos que vai além do convencional.

Tiago Camara, CEO do negócio, destaca a proposta única da Willy Ótica: “Atualmente, o cliente que busca óculos com design diferenciado acaba tendo que pagar muito caro em óticas tradicionais. Nós conseguimos entregar design, estilo e qualidade com um preço justo. Desempenhamos um papel significativo na construção da personalidade e na diferenciação dos nossos clientes”.

A história da Willy começou em 2021, criada pelos amigos Tiago Camara, fundador de diversas startups de tecnologia, e Willian Ventura, profissional com duas décadas de experiência no ramo ótico. Após um ano de estudos de mercado e tendências, a marca ganhou reforço com a entrada de Eduardo Geraldes na sociedade, e inaugurou sua primeira loja física dentro da galeria Artsy Mall Cidade Baixa.

Observando o interesse do público de 40+ em seus produtos e serviços, os sócios decidiram focar a comunicação da marca para essa faixa etária, conquistando admiradores de seus modelos não tradicionais. Temas como moda e autoestima são abordados diariamente, consolidando a Willy como uma referência neste nicho. Com essa estratégia, o crescimento das vendas em 2023 alcançou 120% em relação ao primeiro ano de operação.

A mais recente entrada de Maurício Borges no quadro societário, impulsionou a Willy a investir em seu segundo ponto de venda físico, com planos de consolidar a marca e expandi-la para todo o Brasil no futuro. “Notamos a oportunidade de abrir uma segunda loja que atendesse outras áreas, pois temos clientes de vários bairros e Região Metropolitana de Porto Alegre”, conta Tiago.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/willy-otica-inaugura-segunda-loja-em-porto-alegre/

Willy Ótica inaugura segunda loja em Porto Alegre

2024-02-23