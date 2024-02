Acontece Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prestigia cerimônia de posse do novo ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia foi realizada no Plenário do STF. (Foto: Divulgação/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“A nossa presença na cerimônia de posse do Ministro Flávio Dino reforça o posicionamento que o Judiciário gaúcho possui a respeito da extrema importância do papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no equilíbrio do país”. A declaração foi do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, após acompanhar a solenidade que empossou o novo integrante do Supremo Tribunal Federal, ocorrida na tarde dessa quinta-feira (22), em Brasília.

“O STF é o guardião fiel da Constituição, com a sua missão fundamental para a consolidação da democracia, e o ministro Flávio Dino chega para compor este Tribunal ciente da importância do Colegiado para o Brasil. Sua indicação tem um detalhe especial, eis que ele é oriundo da magistratura, tendo iniciado sua trajetória como Juiz Federal, no Maranhão, por 12 anos, e tem todas as condições de fechar seu ciclo na carreira no STF”, concluiu o chefe do Poder Judiciário gaúcho.

A posse do ministro Flávio Dino contou com a presença do Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, do Vice-Presidente, Geraldo Alckmim, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do Presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, além de magistrados e autoridades provenientes de todos os estados brasileiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/presidente-do-tribunal-de-justica-do-rio-grande-do-sul-prestigia-cerimonia-de-posse-do-novo-ministro-do-supremo/

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prestigia cerimônia de posse do novo ministro do Supremo

2024-02-22