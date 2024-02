Acontece Biblioteca do Instituto Cervantes de Porto Alegre é reinaugurada com homenagem à escritora Rosa Chacel

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No espaço encontra-se o acervo do antigo Centro Cultural Brasil-Espanha da capital. Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A exemplo do que acontece nos mais de 50 centros do Instituto Cervantes espalhados pelo mundo, a biblioteca da sede de Porto Alegre passou a levar o nome de uma escritora de língua espanhola. Na cerimônia de intitulação de Rosa Chacel como homenageada, a unidade situada no bairro Três Figueiras recebeu autoridades e convidados, além da comitiva vinda de Madri e da cônsul-geral da Espanha na capital gaúcha, Laura Corchón Letosa.

Segundo o diretor do Instituto Cervantes para o mundo, Luis García Montero, a escolha da autora deve-se à sua estreita relação com o Brasil. “Ela viveu parte de seu exílio, durante a guerra civil espanhola, no Rio de Janeiro e seus livros estão muito presentes aqui. Já a diretora do Instituto Cervantes local, Raquel Romero Guillemas, acredita que este ato simbólico ajuda a estimular a curiosidade das pessoas em relação à literatura espanhola e estimula a cultura hispânica.

Na avaliação da secretária da Cultura do Estado, Beatriz Araújo, que representou o governador no evento, “é muito relevante o reconhecimento de uma escritora mulher e que não teve a sua legitimação em vida”. Opinião compartilhada pelo artista plástico Leandro Selister, responsável pelo painel em homenagem à escritora: “a história dela é muito bacana, porque ela acabou vindo para o Brasil e estreitou laços com Iberê Camargo e outros nomes daqui”.

A noite contou ainda com a apresentação da cantora e pianista espanhola, Sheila Blanco, que trouxe um repertório de poetas mulheres do século XX, além do som do Quarteto de Piano e Cordas da Show Particular. Uma exposição que conta a história de Rosa Chacel veio do Rio de Janeiro e pode ser visitada na instituição até 23 de abril.

A biblioteca funciona desde 2007 e está aberta ao público de terça a sábado. Em suas coleções se encontram o acervo do antigo Centro Cultural Brasil-Espanha da cidade, com as grandes obras de referência em língua espanhola de diferentes áreas (Literatura, História, Artes), assim como uma ampla coleção de estudos de linguística e de manuais e materiais para a aula. O acervo se complementa com um grande número de filmes, documentários e músicas, que podem ser consultados no catálogo on-line.

Instituto Cervantes

A sede do Instituto Cervantes está localizada na Rua João Caetano, 285, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Em formato híbrido, a instituição promove aulas de espanhol, encontros com convidados, exposições, shows e tudo que promove a cultura espanhola e latino-americana. A biblioteca do instituto tem um acervo rico no idioma e também é aberta ao público. É possível retirar livros e filmes em espanhol, mediante o pagamento de uma taxa única de cadastro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/biblioteca-do-instituto-cervantes-de-porto-alegre-e-reinaugurada-com-homenagem-a-escritora-rosa-chacel/

Biblioteca do Instituto Cervantes de Porto Alegre é reinaugurada com homenagem à escritora Rosa Chacel

2024-02-23