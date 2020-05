| Wuhan relata o primeiro foco de coronavírus desde o fim do isolamento na cidade chinesa

11 de Maio de 2020

A Covid-19 surgiu em Wuhan, capital da província de Hubei Foto: Reprodução

Autoridades de Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus na China, relataram nesta segunda-feira (11) o primeiro foco de infecções por Covid-19 desde que o isolamento social na cidade foi suspenso, há um mês, provocando o temor de um ressurgimento mais abrangente da doença.

As novas infecções são um sinal de alerta em meio aos esforços para suavizar as restrições relacionadas ao coronavírus em toda a China. Wuhan relatou cinco novos casos confirmados de Covid-19, todos no mesmo conjunto residencial.

Os casos recentes foram classificados como assintomáticos – pessoas que tiveram diagnóstico positivo do vírus e podem infectar outras, mas não exibem sinais clínicos, como febre.

O número de casos assintomáticos na China é desconhecido, já que eles só aparecem no radar das autoridades de saúde quando dão resultado positivo em exames realizados como parte das atividades de rastreamento de contatos e verificações de saúde.

A China não inclui os casos assintomáticos em sua contagem geral de ocorrências confirmadas, atualmente em 82.918, até que os pacientes exibam sinais de infecção. A China continental já registrou 4.633 mortes por coronavírus.

