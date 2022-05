Mundo Xangai anuncia novas políticas de estímulo na economia para aliviar efeitos da covid

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Entre as iniciativas estão isenções fiscais, investimentos no setor imobiliário e redução de aluguéis para empresas. (Foto: Reprodução)

A cidade chinesa de Xangai ofereceu algumas isenções fiscais para empresas e permitiu que todos os fabricantes retomassem as operações a partir de junho.

As medidas fazem parte de um esforço das autoridades chinesas para revitalizar uma economia impactada pelos lockdowns contra a covid. Neste domingo (29), também foram anunciadas medidas de flexibilização dos bloqueios.

O centro financeiro acelerará as aprovações de projetos imobiliários e fornecerá novos empreendimentos residenciais, de acordo com um plano emitido pelo governo municipal de Xangai.

A quota de propriedade de automóveis este ano será aumentada em 40 mil, um imposto de compra para alguns veículos de passageiros será reduzido e subsídios serão concedidos aos compradores de carros elétricos.

As iniciativas fizeram parte de 50 medidas em oito categorias destinadas a estabilizar a economia da cidade depois que o atual surto de covid prejudicou o desenvolvimento econômico e social.

As empresas em Xangai não precisarão mais estar em uma “lista branca” para retomar a produção a partir de 1º de junho, disse o vice-prefeito Wu Qing em um briefing no domingo.

Entre outras medidas de incentivo estão a redução de aluguéis para mais empresas, o estímulo para que companhias de comércio e plataformas de e-commerce emitam cupons para impulsionar o consumo e o apoio a projetos de infraestrutura nos setores ferroviário, aeroportuário, portos e energia.

O governo local também ajudará empresas estrangeiras a retomarem suas operações e estimulará que multinacionais estabeleçam sedes regionais e centros de pesquisa em Xangai

As medidas restritivas para conter o avanço do vírus começaram a ter seus primeiros reflexos na economia. A produção industrial e os gastos do consumidor caíram para os piores níveis em abril desde o início da pandemia no início de 2020.

