Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Cerca de R$ 25 milhões serão investidos no pronto atendimento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde de Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho, anunciou o projeto de construção de uma nova unidade de pronto atendimento no bairro Sambaqui, no Centro da cidade. A estrutura, que terá 2738m², será integralmente financiada por recursos da Prefeitura, oferecendo atendimento 24 horas para casos de urgência e emergência.

Em visita à Rede Pampa, a secretária de Saúde de Xangri-Lá, Luzia Barbosa Netto, foi recebida pelo presidente Alexandre Gadret para apresentar o trabalho desenvolvido por sua gestão na saúde municipal, além de detalhar o desenvolvimento da obra. Segundo ela, o novo espaço receberá um investimento em torno de R$ 25 milhões. “Queremos entregar a unidade para a população até março de 2024”, afirmou.

De acordo com Luzia, Xangri-Lá também tem visto bons resultados no atendimento de adolescentes e jovens adultos nos Centros de Estratégia de Saúde da Família. “Nossos profissionais identificaram que os jovens estavam sendo cada vez mais diagnosticados com ansiedade e depressão e, assim, intensificaram os trabalhos de prevenção e acolhida. A resposta tem sido muito positiva.”

