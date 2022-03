Agro XCMG: Fabricante chinesa de máquinas pesadas marca presença na Expodireto

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Equipe da XCMG na Expodireto Cotrijal 2022. (Foto: Divulgação/ Sandro de Castro)

A XCMG, fabricante chinesa de máquinas pesadas para construção civil, marcou presença na 22ª edição da Expodireto Cotrijal. Atenta às movimentações do comércio e com foco na internacionalização da empresa, a XCMG entrou no mercado brasileiro em 2004, tornando-se pioneira ao introduzir os produtos chineses do setor no país, onde iniciou suas atividades através de distribuidores oficiais.

“Esse é o nosso segundo ano na Expodireto. Nós participamos da última edição, antes da pandemia, e agora é o nosso segundo ano. Estamos muito satisfeitos porque o estado do Rio Grande do Sul está sempre entre os três estados que mais consomem XCMG”, destacou o Diretor Comercial da XCMG Brasil Indústria, Renato Torres.

Para participar da feira, a empresa optou por levar três maquinários: duas carregadeiras e uma escavadeira. Segundo Torres, a XCMG está preparada para atender a demanda de máquinas já existentes no mercado brasileiro e, também, de novos equipamentos e máquinas a serem introduzidos no Brasil.

“Hoje, a XCMG é uma fabricante de linha amarela. Nós fabricamos retroescavadeira, pás-carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores e guindastes. A nossa gama de produtos é muito grande. Hoje nós somos o terceiro maior fabricante de máquinas do mundo e o maior fabricante na China”, afirmou o Diretor Comercial na XCMG Brasil Indústria.

A XCMG tem como sede o Centro de Tecnologia e o Instituto de Pesquisa para Máquinas de Construção em Xuzhou na China. Todo o investimento em tecnologia, pessoal qualificado e qualidade de seus produtos faz com que a XCMG ocupe o primeiro lugar na lista do setor de máquinas para construção, conforme as estatísticas do Centro de Tecnologia de Empresas Chinesas.

“Temos uma fábrica no Brasil que foi inaugurada em 2014, há 8 anos. A fábrica fica em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Hoje ela está em uma área de 1 milhão de metros quadrados, dos quais 150 mil são de construção de galpões. A capacidade anual de produção chega a 7.000 máquinas”, revelou Renato Torres.

Com distribuidores por todo país e clientes que demonstram satisfação em obter seus produtos, a XCMG busca sempre se desenvolver para conquistar mais clientes e parceiros, para se tornar uma empresa de classe mundial.

Rio Grande do Sul

A GRA Máquinas é representante oficial no Brasil para o estado do Rio Grande do Sul do fabricante chinês de máquinas para construção civil, a XCMG. O escritório comercial central da empresa está localizado na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. A empresa possui showroom para exposição e venda de máquinas, garantindo ainda serviços técnicos para toda a sua área de abrangência, através de estoque de partes e peças.

“A nossa representatividade no estado do Rio Grande do Sul realmente é muito grande, praticamente nos três estados do sul. E nós estamos muito felizes com esse resultado. Na GRA, nós temos vários endereços na internet e o cliente será atendido por um dos nossos representantes. Hoje, em todo o estado do RS, nós temos 10 vendedores que cobrem todo o estado, e um deles pode atender o nosso cliente onde quer que ele esteja no estado gaúcho”, finalizou o Diretor Comercial na XCMG Brasil Indústria, Renato Torres.

Contatos no RS:

www.gramaquinas.com.br

(51) 98414-1127 – Administrativo

(51) 98414-0338 – Peças

(51) 99820-1765 – Assistência Técnica

