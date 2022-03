Agro Banrisul alcança R$ 452,2 milhões em volume de negócios na Expodireto 2022

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Estande de Agronegócios do Banrisul na Expodireto. (Foto: Divulgação / Tiago Pereira)

O Banrisul alcançou volume total de negócios de R$ 452,2 milhões na 22ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. O resultado supera expectativas, especialmente por se tratar da primeira Expodireto presencial depois de dois anos de pandemia da Covid-19. Na comparação com a última edição, em 2020, o crescimento foi de 74%.

As linhas mais procuradas pelos produtores foram financiamentos para irrigação, máquinas agrícolas, armazenagem e investimentos em sustentabilidade. “O resultado foi impulsionado pela estratégia do Banco para o setor. O agronegócio já é a segunda maior carteira de crédito do Banrisul e continua recebendo os maiores investimentos, pois está diretamente alinhada ao compromisso do Banrisul com o desenvolvimento do Estado”, ressalta o diretor de Crédito da instituição, Osvaldo Lobo Pires.

Nesta edição da feira, a ação ‘O Agro é o nosso Chão’ foi intensificada, com a visitação a todos os estandes, em especial os dos fabricantes e revendas de máquinas agrícolas. Essa foi uma forma de reforçar o compromisso do Banco de atuar fortemente no agronegócio, que fortalece a economia e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

“Os números mostram o engajamento cada vez maior das áreas de agronegócio do Banco, com foco no relacionamento sólido com os produtores. Entender a necessidade do cliente e atender de forma personalizada e ágil é um mantra entre os times comerciais”, destaca o diretor Comercial do Banrisul, Fernando Postal.

Com atendimento eficiente, o Banrisul viabilizou uma série de aprovações e assinaturas de contratos durante a feira. Como estratégia comercial – e para dar continuidade aos negócios encaminhados na Expodireto – a equipe de agronegócios do Banco irá permanecer em contato com os produtores rurais e as concessionárias de máquinas e equipamentos.

Nova linha de crédito

Em uma iniciativa inédita, o Banrisul lançou, nesta sexta-feira (11), uma linha de crédito para estocagem de oliva. A novidade possibilita o financiamento para os produtores armazenarem olivas e seus derivados, já processados, em conserva e azeite.

A nova linha é de comercialização, com recursos livres do crédito rural. Viabiliza recursos para a estocagem da matéria-prima adquirida diretamente de produtores rurais ou cooperativas. O crédito pode ser acessado por agricultores e pessoas jurídicas — agroindústrias ou beneficiadores que industrializem o produto estocado. O Banrisul, ainda, disponibiliza linhas de crédito para o cultivo e investimentos rurais na atividade.

Arena Agrodigital

Com olhar estratégico para a inovação, o Banco também esteve presente na Arena Agrodigital, com novidades tecnológicas e projetos incentivados via BanriTech. O encerramento das atividades ocorreu com o painel Digital no Agro – Um caminho sem volta, que abordou o tema Agrotech e Inovação. O debate reuniu CIOs de quatro grandes empresas ligadas ao agro e foi mediado pelo diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Banrisul, Jorge Krug.

Banrisul na Expodireto

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico do Estado, o Banrisul ofereceu diversas linhas de investimento durante a Expodireto Cotrijal 2022. Para ajudar os produtores que sofreram perdas com a estiagem, o Banco disponibilizou a linha Agroinvest Irrigação, que possibilita o financiamento para aquisição de sistemas de irrigação, infraestrutura elétrica, reserva de água e equipamento para monitoramento da umidade no solo.

O Banrisul preparou uma estratégia voltada a propriedades rurais, cooperativas e empresas. Com os recursos oferecidos por meio de financiamentos, será possível investir na construção de cisternas, microaçudes e poços artesianos, além de qualificar a infraestrutura para captação e reservação de água, com caixas d’água e equipamentos para monitoramento da umidade no solo. As iniciativas do Banrisul são essenciais no atual momento, mas também contribuem em preparar o Rio Grande do Sul para situações futuras, com planejamento e segurança para o agronegócio.

