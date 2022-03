Agro Expodireto Cotrijal 2022 encerra com resultados positivos para o setor

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Mais de 262 mil pessoas visitaram a Expodireto este ano, 3% superior aos 256 mil visitantes de 2020. (Foto: Divulgação/ Expodireto Cotrijal)

Encerrou nessa última sexta-feira (11), a maior feira agrícola do país. Durante os cinco dias de Expodireto Cotrijal, mais de 260 mil visitantes tiveram a chance de conferir todos os lançamentos e as novas tecnologias em maquinários que podem otimizar a produtividade nas propriedades rurais.

A feira reuniu inúmeros políticos, empresários, produtores rurais e lideranças do setor agrícola. Durante os dias de evento foram realizadas diversas palestras, fóruns e debates sobre os impactos da seca sobre a atividade, além da apresentação de novidades tecnológicas para auxiliar na busca do produtor por rentabilidade.

O volume total de negócios é estimado em R$ 4,9 bilhões. O valor representa elevação de 87% em relação aos R$ 2,6 bilhões registrados na 21ª edição (2020). “Nós percebemos que os negócios fluíram muito bem e muita coisa foi encaminhada. Muitos negócios vão fluir durante o ano, porque os produtores estiveram aqui, verificaram as inovações e soluções e vão agora, durante o ano, tomar as melhores decisões”, destacou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

Durante a feira, o Governo Federal anunciou a liberação de aproximadamente R$ 2,8 bilhões para destravar o crédito rural. Os recursos vão contemplar produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, quatro estados prejudicados com a estiagem.

“Tudo aqui dentro do parque foi perfeito, tudo passou do que nós imaginávamos. A feira foi excelente, e isso faz com que, toda a sociedade gaúcha possa começar a pensar e retomar com toda força todas as atividades”, afirmou o vice-presidente da Cotrijal.

Quem visitou a Expodireto Cotrijal conferiu todas as inovações na Arena Agrodigital e teve a chance de experimentas as delícias da Agricultura Familiar. O pavilhão do Destaque Internacional, da Produção Animal e o espaço da Emater também foram muito frequentados.

Nesta edição, os bancos registraram R$ 4,3 bilhões em negócios, enquanto que R$ 510 milhões são provenientes de recursos próprios. O Pavilhão Internacional movimentou R$ 62,6 milhões e o Pavilhão da Agricultura Familiar, R$ 1,7 milhão.

Expodireto Digital estreia com sucesso

Pela primeira vez, a feira foi realizada em formato híbrido. A Expodireto Digital teve a participação de 57 expositores e disponibilizou, ao vivo, a transmissão das principais atividades da programação, permitindo que o conhecimento fosse disseminado para o mundo inteiro. A 23ª Expodireto Cotrijal já tem data marcada. O evento ocorrerá entre os dias 6 e 10 de março de 2023.

