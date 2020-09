Celebridades Xuxa, Angélica e Eliana se reencontram: “Todo mundo tá feliz”

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Trio reuniu as famílias no Rio de Janeiro para "matar a saudade" e enlouqueceu a internet Foto: Reprodução/Instagram Trio reuniu as famílias no Rio de Janeiro para "matar a saudade" e enlouqueceu a internet. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Xuxa, Angélica e Eliana enlouqueceram a internet na noite deste domingo (27) ao aparecer juntinhas em uma sessão de fotos improvisada. O trio se reuniu com suas famílias para ‘matar a saudade’ na casa de Angélica e Luciano Huck no Rio de Janeiro e se divertiu ao tentar fazer um registro do encontro.

“Então se eu não consegui com a foto anterior com essa eu consigo… tenho certeza que consigo escutar um coro de vou de taxi, os dedinhos… porque TODO MUNDO TA FELIZZZZ @eliana @angelicaksy”, escreveu Xuxa ao compartilhar um vídeo do encontro. Mais cedo, ela havia postado uma fotos das três ao lado de Junno Andrade e Luciano.

“Saio muito pouco , sou considerada pelos meus amigos uma pessoa estranha …. mas quando saio e encontro as pessoas que eu gosto eu fico tão feliz … viro criança de novo… e vc olhando essa foto … virou criança???”, celebrou ela com o clique

Eliana compartilhou o vídeo em seu perfil e também vibrou com a reunião: “Devidamente testadas resolvemos nos reunir para matar a saudade e dar boas risadas. Foram horas sem NINGUÉM pegar o celular, algo raro nos dias de hoje, mas antes de ir embora deu nisso. Migles que encontro delicia. Amei real!!! Angel e Luciano obrigada por todo o carinho com minha Manu e meu Arthur. Eva, Joaquim e Benício são adoráveis. Xu e Juno vcs arrasaram no sushi vegano. Próximo encontro vai ser em SP, tá?”.

As três haviam se reunido no meio de 2019 para gravar um comercial para uma marca de cosméticos. Recentemente, Angélica revelou que as três sempre foram próximas e têm até um grupo no Whatsapp onde costumam conversar.

