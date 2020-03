Celebridades Xuxa completa 57 anos e ganha homenagem de ex-paquitas

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Em quarentena, apresentadora comemorará com bolo vegano ao lado de Sasha e Junno Foto: Blad Meneghel/Divulgação Em quarentena, apresentadora comemorará com bolo vegano ao lado de Sasha e Junno. (Foto: Blad Meneghel/Divulgação) Foto: Blad Meneghel/Divulgação

Xuxa Meneghel completa 57 anos nesta sexta-feira (27) e, apesar de não gostar de aniversários, segundo informou em entrevista ao jornal Extra, fará um bolo vegano para comemorar ao lado da filha, Sasha, do namorado, Junno, e de seus bichos, com quem ela está de quarentena.

Nas redes sociais, a apresentadora ganhou homenagens das ex-paquitas, que trabalharam com ela nos anos 1990. “Como agradeço a Deus por ter você na minha vida. Você que é um presente para nós. Feliz aniversário, Xuxa. Continue brilhando como o grande ser humano que você é, a minha sempre Xú. Te amo. Minha família te ama. Deus te proteja sempre. Doida pra te dar esse abraço, beijo, cheiro em breve”, escreveu Andréia Faria, mais conhecida como Sorvetão.

Andréa Veiga também se declarou: “Hoje é seu dia! Infelizmente, não podemos estar todos juntos como nessa foto por enquanto! Mas em breve vamos fazer o que a gente mais gosta, se divertir! Te amo até o céu! Que o cara lá de cima continue te abençoando e te fazendo muito feliz”.

Já Tatiana Maranhão, ex-paquita e atual assessora de Xuxa, fez uma grande dedicatória a ela: “Xuxa é aquela amiga que enxerga o melhor da gente, que torce, que fica feliz em poder ajudar… Ela é a mais sincera, a mais criativa e verdadeira, a que olha no olho, que não curte textos longos no WhatsApp, que brinca como uma criança, que tem o guarda-roupa pra te salvar em qualquer situação, que fala o que pensa, que leva amizade a sério, que não te abandona nos momentos difíceis, que ama a natureza, que ama os bichos mais que muito ser humano, que tem a cabeça dura e o rosto mais lindo de todos”.

“Ela tira do corpo pra te dar, ela oferece ajuda sem você pedir, ela fica feliz quando consegue ajudar. Ela é disponível mesmo com tantos compromissos, é a mais simples mesmo com suas excentricidades, tem um coração gigante. Todos somos únicos, mas ela é especial”, completa ela, em publicação no Instagram.

Andrezza Cruz ainda escreveu: “Hoje o dia é todo dela! É muito bom ter um sonho realizado e ter história pra contar. Xu, que essa sua luz brilhe ainda mais, que você tenha mais amor e muita, muita saúde. E o melhor presente é te ver com esse sorriso largo e contagiante.”

