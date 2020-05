Celebridades Xuxa volta à Globo em entrevista

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Xuxa falou do amor pelos animais. Foto: Reprodução Xuxa falou do amor pelos animais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A apresentadora Xuxa participou nesta sexta-feira (22) de uma entrevista ao programa Conversa com Bial, apresentado pelo jornalista Pedro Bial.

Após anos “barrada” na emissora, depois de se transferir para a Record, Xuxa foi convidada pelo jornalista e amigo e falou sobre a filha, sobre animais, alimentação, sobre o início da carreira e fez reflexões sobre as mudanças na TV de hoje e de antes.

“Sinto que o que eu sabia sobre televisão já não adianta nada”, falando sobre o que é possível fazer hoje com um celular. Ela também refletiu que se sente mais intimidada sem tantos aparelhos, mas que as crianças lidam com muita naturalidade com as telas.

Xuxa lembrou que foi convidada para apresentar o primeiro programa infantil, ainda na Manchete, quando estava na divulgação de uma revista masculina. Segundo Xuxa, o diretor Maurício Sherman foi quem sugeriu o trabalho. “Ele me disse: ‘os papais das crianças vão amar, as mães vão querer ser parecidas, as crianças vão se apaixonar'”, contou.

A apresentadora também falou sobre a filha.

“Ela já veio pronta para ser minha filha (…). Ela tem um coração muito bom. Seria muito ruim se eu tivesse uma filha que não tivesse essa índole e eu tenho muito orgulho dessa índole. (…) Eu mimei demais, eu dei tudo. Ela podia ser um nojo e não é”, comemorou.

“Ela é parecida com o pai. A personalidade dela é muito parecida com a minha, mas, fisicamente, ela andando, é muito a cara do Luciano”, comparou.

Sobre a vida amorosa, Xuxa falou ainda sobre o tempo com Pelé, com quem namorou por seis anos, sobre fetiches estranhos de quem queria a famosa e não a pessoa, e que hoje está feliz.

“Muita gente chegava perto de mim porque queria chegar perto daquela pessoa que estava na televisão. E isso me deixava muito mal. A ponto de eu estar me relacionando e o cara, na transa, falar: ‘canta ‘Quem Quer Pão?'”, contou, causando espanto e risadas em Bial.

“Acho que se eu não tivesse uma pessoa do lado eu estaria fazendo muita coisa errada”, falou ao citar que está bem e feliz por ter encontrado um companheiro – Junno, com quem namora há sete anos.

Sobre a alimentação, relatou que atualmente é vengana. E reafirmou seu amor por animais, trazendo um dos seus bichinhos para uma “participação especial”.

