Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Popularidade do boxeador ajuda esposa a alavancar vendas durante o período de pandemia. Foto: Reprodução/Instagram Esquiva Falcão, pugilista brasileiro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Um dos maiores nomes do boxe brasileiro na atualidade, Esquiva Falcão procura meios de sobreviver durante o período sem lutas. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o pugilista ainda não tem combates marcados, mas tenta manter a renda familiar ajudando sua esposa com a entrega de pizzas.

“Minha esposa está vendendo mini pizza”, publicou o lutador em suas redes sociais. Em seguida, brincou perguntando “Adivinha quem é o entregador?”. Falcão e sua esposa, Suelen Marques fazem as entregas em Vila Velha, no estado de Espírito Santo. Após as publicações, as vendas começaram a alavancar.

Com a paralisação de vários esportes e ainda sem a previsão de volta para diversas modalidades, os atletas estão tendo de se virarem para ajudar com a renda familiar no período de inatividade. Pelo menos no caso de Esquiva Falcão, sua popularidade como pugilista está ajudando sua família a lucrar com as pizzas.

“Minha esposa ficando maluca com várias mensagens no WhatsApp”, relatou o lutador em outra postagem. Sua esposa também usou das redes sociais para promover o sucesso das vendas. “Meu marido resolveu me ajudar na divulgação do meu negócio é agora meu WhatsApp não para kkkk. Até os famosos estão curtindo” publicou.

Recentemente, Falcão tornou publico seu desejo de vender sua medalha olímpica de prata, conquistada em 2012. Mas, enquanto ainda a possui, se prontificou inclusive a fazer a entrega das pizzas usando o artefato. “Posso levar até a medalha olímpica para a foto ficar top”, brincou.

Minha esposa está vendendo mini pizza 🍕 entrega na região de Vila Velha- ES Adivinha quem eo entregador ? 🤪🤪 pic.twitter.com/tidlIqYPOQ — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) May 23, 2020

