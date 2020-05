Magazine Morando nos Estados Unidos, Erik Marmo fala sobre quarentena em família

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Erik Marmo: "Não cair no pessimismo". Foto: Reprodução/Instagram Erik Marmo: "Não cair no pessimismo". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Morando desde 2014 em Los Angeles com a mulher, Larissa, e os dois filhos – Daniel, de 10 anos, e Nathan, de 8 – o ator, apresentador e empresário Erik Marmo contou ao que a quarentena tem servido para muitas reflexões.

“Reflexões são muitas e o difícil é chegar a alguma conclusão plausível. Para não cair no pessimismo, tenho focado no que realmente importa, que são a Larissa e os nossos filhos, juntamente com meus pais, irmãos, outros familiares e amigos”, contou.

“Manter contato com quem você se importa é uma ótima forma de ajuda mútua. Para os que puderem, ajudar ao próximo ou a alguma causa que acredite, pode trazer uma noção de propósito na vida.”

“Fora isso, continuar conectado com o trabalho ou com oportunidades de trabalho, para poder se ter uma perspectiva para o futuro, também me parece uma boa forma de se manter perto de uma normalidade”, ponderou.

Erik disse que apoiar os filhos durante a quarentena pode ser muito desafiador. “O maior desafio é conseguir que as crianças gastem energia porque moramos em um apartamento. Em termos práticos, até que estamos bem adaptados, mas é uma semana por vez, de acordo com o volume e dificuldade das tarefas da escola das crianças”, explicou.

“Não temos uma rotina fixa, mas temos algumas certezas: um bom café especial pela manhã para mim e para a Larissa é uma delas. Outra é que precisamos dar suporte aos meninos para checar os compromissos escolares e, eventualmente, explicar algo. Nossa sorte é que eles são ótimos alunos e fazem quase tudo por conta própria”, complementou.

Em relação às atividades domésticas, Erik afirmou que ele e a mulher procuram compartilhar tudo: “Não temos muitas regras e divisões pré-estabelecidas. Vamos dividindo as tarefas conforme vão surgindo. Nós dois cozinhamos, limpamos a cozinha, vamos ao mercado…”

Erik e Larissa estão juntos há 11 anos. Em 2014, o casal e os filhos se mudaram para os Estados Unidos, onde permanecem até hoje. O último trabalho do ator nas novelas foi em ‘Tempo de Amar, em 2017.

