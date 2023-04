Brasil Yoda Estreia Série da Riot nos Cinemas Brasileiros

Esta iniciativa da Riot Games é realizada através de uma sequência de curta-metragens que serão exibidos em cinemas de todo o país

League of Legends é um sucesso entre os jogos de computador, o sucesso do jogo é tanto, que ele transbordou os jogos e já está em outros meios de entretenimento. Além de Arcane que é um sucesso na Netflix, agora a Riot Games, desenvolvedora do jogo, criou uma série de vídeos em parceria com a FlixMedia, que conta um pouco da história de algumas personalidades do mundo de League of Legends no Brasil.

Esta iniciativa da Riot Games é realizada através de uma sequência de curta-metragens que serão exibidos em cinemas de todo o país. A campanha chamada “Deixe Sua Marca” tem como intuito ressaltar a trajetória de sucesso de algumas personalidades brasileiras nos mais de 10 anos do lançamento do jogo que é um verdadeiro sucesso no Brasil.

O Campeonato Brasileiro de League of Legends, por exemplo, é o maior evento de esports que acontece na América Latina, o que mostra principalmente a popularidade e paixão dos mais jovens pelo jogo. Os vídeos serão exibidos durante todo o ano de 2023 nas sessões de mais de 99 cinemas em todo o país. Inicialmente a campanha passará antes do filme mais esperado de abril, Super Mario Bros – O filme, que tem muito a ver com o universo dos jogos eletrônicos.

Yoda é escolhido para estrear série de vídeos da Riot Games

A primeira entre as personalidades brasileiras a participar da campanha é o streamer Yoda. Atualmente ele conta com 2,4 milhões de inscritos na Twitch e um carreira totalmente ligada ao jogo, tendo muito o que falar sobre League of Legends.

“Fico muito feliz e orgulhoso de ver o League of Legends consolidado no Brasil. Dez anos atrás, era tudo muito diferente, nossa sociedade, nossa cultura, ainda existia resistência e pouco conhecimento. Ter me tornado um profissional do LOL foi a melhor escolha da minha vida. Sempre gostei muito de competir, então ser campeão do CBLOL foi uma das melhores experiências que já vivenciei. Agora, minha meta é trabalhar em projetos que permitam às pessoas realizarem muitos dos sonhos que só o League of Legends pode proporcionar.”

O seu nome na verdade é Felipe Piller Noronha, porém no mundo dos esports ele é conhecido como Yoda. Ele começou sua carreira no jogo da Riot Games muito cedo, aos 13 anos ele já era uma figura marcante no cenário esportivo de League of Legends, ele passou por vários times importantes do país, foi campeão do CBLOL e também jogou representando o Brasil na MSI, competição internacional de League of Legends.

Streamer coleciona conquista em sua carreira

Yoda serve como uma amostra do sucesso que um jogo pode trazer na vida de um jovem e é isso que a Riot Games quer mostrar. Durante sua carreira, ele passou por vários times como LegendsBrm, Submarino Stars, IDM Gaming entre outros, em 2015 ele já havia sido convocado para o All Star. Porém seu real destaque foi na RED Canids, equipe onde o streamer coleta conquistas desde cedo.

Na matilha foi onde ele foi campeão do CBLOL em 2017 e o ano ainda reservava mais para o atleta de esports. Ele foi premiado em 3 categorias do Prêmio esports Brasil 2017, Craque da Galera, Melhor Streamer e Personalidade do ano. Além disso, no mesmo ano ele foi o maior streamer brasileiro de League of Legends e o 2º na categoria brasileira geral, perdendo apenas para Alanzoka.

Hoje em dia ele segue como um dos streamers mais relevantes do cenário brasileiro de League of Legends e também é empresário com ações muito relevantes. Yoda tem uma linha de roupas com seu nome, já fez um Talk Show irreverente intitulado YoTalkShow e também já firmou parcerias musicais com DJ Alok, Pedro Qualy e Haikaiss, só mostrando a projeção que o mundo dos jogos pode trazer no meio do entretenimento.

