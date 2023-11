Tecnologia YouTube amplia restrições para impedir bloqueadores de anúncios

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Os usuários que têm adblocks recebem uma mensagem pedindo que permita que o Youtube exiba anúncios ou que assinem o Premium. Foto: Reprodução Os usuários que têm adblocks recebem uma mensagem pedindo que permita que o Youtube exiba anúncios ou que assinem o Premium. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O YouTube segue intensificando o combate ao uso de bloqueadores de anúncio. Atualmente, os usuários estão se deparando com um aviso que interrompe a reprodução do vídeo até que o adblock seja desativado. Segundo a plataforma do Google, isso é um “esforço global”.

“A reprodução do vídeo está bloqueada, a menos que o YouTube esteja na lista de permissões ou o bloqueador de anúncios esteja desativado”, diz a mensagem exibida aos usuários. Ao The Verge, o gerente de comunicações do YouTube, Christopher Lawton, afirmou que a ideia é encorajar as pessoas a permitir os anúncios ou experimentar o YouTube Premium.

A confirmação do YouTube da interrupção de vídeos de quem usa adblock veio em junho. Na época, porém, Lawton descreveu a situação como um “pequeno experimento global”. Com a expansão, agora, mais usuários reportaram que estão sendo impedidos de assistir ao conteúdo do site.

Segundo o gerente de comunicações da plataforma, usar bloqueadores de anúncios é uma violação aos termos de serviço do YouTube. “Os anúncios apoiam um ecossistema diversificado de criadores em todo o mundo e permitem que bilhões acessem seu conteúdo favorito no YouTube”, emendou.

Em 2023, os espectadores foram surpreendidos com propagandas de 30 segundos que não podem ser puladas no aplicativo para televisão. Em vídeos mais longos, é possível observar interrupções a cada quatro minutos.

Quem não deseja ser interrompido pelos anúncios precisa assinar o YouTube Premium. No Brasil, os planos aumentaram de preço em agosto. O individual custa R$ 24,90 por mês, ou R$ 249 ao ano. O plano família tem mensalidade de R$ 41,90, enquanto o plano estudante mensal é R$ 13,90.

Vídeos confiáveis

Em um momento em que a desinformação é uma preocupação crescente em diversas plataformas, o YouTube está tomando medidas para direcionar os usuários para fontes confiáveis de notícias. A plataforma está agindo em duas frentes principais.

Primeiramente, o YouTube está lançando um hub dedicado e imersivo para notícias. Esta página irá reunir notícias de “fontes autorizadas” em diversos formatos: vídeos sob demanda, transmissões ao vivo, podcasts e Shorts. O objetivo, de acordo com o YouTube, é ajudar os usuários a aprender mais sobre um tópico ou história a partir de várias fontes e ângulos, facilitando a exploração aprofundada de um assunto.

Para acessar a página de visualização de um tópico ou história, basta clicar em um vídeo relevante que apresenta um ícone de jornal na página inicial do YouTube ou nos resultados de pesquisa. O YouTube está lançando essa funcionalidade em dispositivos móveis em cerca de 40 países. A feature será disponibilizada posteriormente em desktops e em aplicativos para TVs conectadas.

