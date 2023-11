Tecnologia Novo MacBook Pro da Apple vai custar até R$ 76 mil no Brasil

Novo MacBook Pro chega equipado com M3, processador mais recente da Apple.

A Apple anunciou novos modelos de MacBook Pro e iMac, o “computador de mesa” da companhia. Equipados com os novos processadores da empresa, anunciados também no evento surpresa da marca californiana, os notebooks poderão ser encontrados no Brasil a partir de R$ 18,5 mil e o iMac, a partir de R$ 14,5 mil. Os aparelhos ainda não tem data para chegar ao País.

O foco do evento, marcado na última semana com tom de mistério, foi a nova linha de processadores M3 da Apple. Agora, três novos processadores fazem parte da família de chips produzidos pela empresa: o M3, M3 Pro e M3 Max. De acordo com a empresa, esse é o primeiro chip de 3 nanômetros do mercado para computadores e estima que o M3 seja até 50% mais rápido que a primeira geração de processadores da Apple, o M1.

Para os novos chips M3, a Apple trouxe 25 bilhões de transistores – 5 bilhões a mais que o M2 – GPU de 10 núcleos e CPU de 8 núcleos. O M3 Pro tem 37 bilhões de transistores e uma GPU de 18 núcleos combinada com uma CPU de 12 núcleos, o que a empresa afirma ser 30% mais rápido que seu antecessor. Já para o processador M3 Max, a companhia trouxe 92 bilhões de transistores, com GPU de 40 núcleos, CPU de 16 núcleos e até 128 GB de memória.

Os chips também abriram espaço para a apresentação dos novos MacBooks Pro. Os aparelhos chegam com design bastante parecido com a versão Air lançada em 2022, com processadores M2. A diferença fica pela potência de processamento e no tamanho de telas: uma versão terá 14 polegadas e a outra 16 polegadas, nas cores preto, cinza e prata.

Todos os aparelhos estão disponíveis com variações dos três processadores lançados pela empresa. Na versão mais simples, com 14 polegadas, chip M3, memória de 8 GB e armazenamento de 512 GB, o MacBook Pro sai por R$ 18,5 mil. Já a versão mais premium do aparelho, com tela de 16 polegadas, chip M3, memória de 128 GB e armazenamento de 8 TB, sai pela bagatela de R$ 76 mil.

iMac

A Apple também aproveitou o evento para anunciar os novos iMac, a linha de computadores mais tradicionais da empresa. Em sete cores e também equipado com o novo processador M3, o aparelho tem tela de 24 polegadas com display de retina 4,5K que, segundo a companhia, “deixa os detalhes extremamente nítidos com 500 nits de brilho”.

No design, o novo iMac tem espessura de 11,5 milímetros e cabo de energia ligado por imã ao monitor – cabo que, ao contrário do iPhone, veio com acabamento em tecido e na cor do computador. O modelo também conta com portas USB-C e com portas Thunderbolt e câmera frontal HD de 1080p.

O iMac vem com mouse e teclado incluso na caixa – o teclado, neste ano, tem um botão com Touch ID, o leitor de digital da empresa, e também é estilizado na cor do aparelho, que pode ser azul, verde, rosa, prata, amarelo, laranja ou roxo.

Os novos iMac, porém, chegam ao mercado apenas na versão com o chip M3 mais básico e o usuário poderá escolher o armazenamento. Todos os aparelhos também contam com CPU de 8 núcleos.

A versão mais “simples” da máquina, com memória unificada de 8 GB, armazenamento de 256 GB e GPU de 8 núcleos sai por R$ 14,5 mil. Um modelo intermediário, com CPU de 10 núcleos, armazenamento de 512 GB e memória de 16 GB custa R$ 20,5 mil. Já a versão mais potente, com CPU de 10 núcleos, armazenamento de 2 TB e memória de 24 GB fica em torno de R$ 28,5 mil.

