Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

A "Turminha da Polo", revista infantil idealizada pela empresa gaúcha Polo Films, encantou a colombiana Sara, cujo alter ego "Marce, La Recicladora" se converteu em uma das estrelas do Fórum ABRE de Sustentabilidade. Foto: Divulgação

A “Turminha da Polo” vai para a Colômbia. Os personagens da revista infantil, idealizada pela empresa gaúcha Polo Films a fim de ensinar sobre a importância da reciclagem do plástico, encantaram a colombiana Sara, cujo alter ego Marce La Recicladora se converteu em uma das estrelas do Fórum ABRE de Sustentabilidade: Positive Packaging, que terminou na quinta-feira (2), em São Paulo.

Depois de falar (ela era uma das painelistas), na sessão “Engajando o consumidor – Construindo uma comunicação efetiva”, Marce foi conhecer o estande da Polo, onde ganhou um kit, com a revista e giz de cera. É a mesma bolsa distribuída na Escola Municipal Bernardino Luis de Souza, de Montenegro, apadrinhada pela Polo. A ideia é ampliar a distribuição da revista para outras escolas do município, onde a Polo produz Filmes de Polipropileno Biorientado, o BOPP, usado em embalagens de produtos alimentícios, como biscoitos e salgadinhos.

Marce começou a “nascer” dentro de Sara em um trabalho da faculdade, que acabou transformando-a em uma youtuber famosa na Colômbia com a bandeira da reciclagem e da sustentabilidade. “Costumo dizer que sou uma influenser com “s” ao fazer a conexão com “ser” porque acredito na importância do que faço, não sou uma atriz”, explicou a colombiana às vésperas de completar 30 anos.

Ela aceitou o convite do CEO da empresa, Antonio Jou Inchausti, para, em julho possivelmente, conhecer a fábrica da Polo no RS e também as demais iniciativas na área de ESG.

