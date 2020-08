No último treino antes da estreia colorada no Campeonato Brasileiro, o novo reforço do ataque do Inter, Yuri Alberto, foi integrado ao elenco. O jovem, de 19 anos, vindo do Santos, treinou com a equipe após realizar exames médicos.

No entanto, Yuri ainda não teve seu nome registrado no BID e não integrou a delegação que viajou para a estreia no Brasileiro, contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30min deste sábado (8). O jogador deve estrear com a camisa colorada contra seu ex-time, o Santos, na próxima quinta-feira (13).