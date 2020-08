Um grupo de cerca de 40 de torcedores do Inter estiveram em frente ao CT Parque Gigante na manhã desta sexta-feira, para protestar contra o elenco, diretoria e comissão técnica após a derrota no Grenal.

A manifestação iniciou de forma pacífica em torno das 8h da manhã. No entanto, a partir das 10h, os manifestantes chegaram a disparar foguetes na direção do gramado, enquanto Eduardo Coudet comandava o último treino antes da estreia no Brasileirão, contra o Coritiba, às 19h30 de sábado, no Couto Pereira. A Brigada Militar precisou ser acionada, pois os manifestantes tentaram invadir o Centro de Treinamento.