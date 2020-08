O colorado viajou, no final da manhã desta sexta-feira, para Curtiba, onde fará sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19h30, contra o Coxa. Antes do embarque, o elenco realizou um treino no CT Parque Gigante sob protestos e xingamento de torcedores.

Coudet não deve fazer muitas manutenções na equipe que enfrentou o Grêmio na última quarta-feira (5). A única mudança na equipe titular será a saída de Rodinei e a volta de Saravia na lateral direita, que estava fora da final do returno, por ter sido expulso na semifinal, contra o Esportivo. A dúvida está no meio de campo, pois no Grenal, Edenílson finalizou a partida sentindo dores e sua situação segue indefinida.

A novidade deve estar entre os reservas. Isso porque os jovens Bruno Praxedes e João Peglow estarão no banco. O técnico Eduardo Coudet vem recebendo críticas por não fazer um bom aproveitamento dos atletas oriundos da base colorada, e deve aproveitá-los na partida. Diferentemente do Campeonato Gaúcho, no Brasileirão, onze jogadores poderão ficar no banco de reservas.

O provável Inter que entrará em campo nesse sábado tem: Lomba; Saravia, Fuchs, Cuesta e Moisés; Musto, Marcos Guilherme, Edenilson e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero.