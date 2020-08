Com gol de Guerrero, o Inter vence o Coritiba por 1 a 0 na sua estreia no Brasileirão

Foi com gol do peruano Paolo Guerrero que o Inter estreou no Campeonato Brasileiro, vencendo o Coritiba por 1 a 0 no estádio Couto Pereira vazio, no Paraná, neste sábado (8). Com o resultado, o Colorado arranca na primeira rodada do nacional com três pontos.

O jogador marcou o seu oitavo gol da temporada aos 26 minutos da etapa final, após a entrada de Galhardo e Boschilia, que foram titulares no Grenal, mas iniciaram no Paraná no banco de reservas devido ao desgaste físico.

O Inter foi a campo com alterações em relação à equipe que vinha atuando nas últimas partidas. Lindoso, Patrick, Saravia, Praxedes e Pottker form as novidades do time colorado, que sofreu com relativa pressão da equipe da casa nos instantes iniciais. O primeiro tempo foi devagar. Os donos da casa começaram a partida com as linhas adiantadas e incomodou a saída de bola e o sistema defensivo do rival com a pressão inicial. Mas pouco a pouco o Coxa recuou, e o Colorado tomou conta da partida. A equipe de Eduardo Coudet teve mais posse de bola, mas faltou ser agressivo.

Segundo tempo

Inofensivo no segundo tempo, o Coxa se salvou de tomar o primeiro gol logo aos 16’. A bola sobrou na área para William Pottker, mas Wilson defendeu à queima-roupa. O Inter retornou para o segundo tempo decidido a garantir os três pontos. Alternando entre combinações por direita, com Saravia e Lindoso, e esquerda, através de Patrick e Moisés, o time esbarrou, ao longo da primeira metade da etapa final, em noite inspirada do goleiro Wilson, que operou, por exemplo, grande milagre em arremate de Pottker.

A insistência do empate obrigou Coudet a mudar, colocando Galhardo e Boschilia aos 23 minutos. Logo depois, aos 26, o camisa 17 escapou pela esquerda e cruzou rasteiro para Guerrero. O centroavante finalizou de canhota para marcar o único da estreia alvirrubra no Brasileirão. À frente no escore, o Colorado soube segurar a vantagem e garantir os três pontos no Couto Pereira.

Ficha técnica

Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Galdezani (Matheus Bueno), Gabriel (Vanderlei), Ruy (Renê Júnior) e Robson (Wellissol); Igor Jesus (Sassá). Técnico: Eduardo Barroca.

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Victor Cuesta, Bruno Fuchs e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Thiago Galhardo), Praxedes (Boschilia) e Patrick (D’Alessandro); Pottker e Guerrero (Zé Gabriel). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Daniel do Espirito Santo Parro. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.

Novo reforço

O novo reforço do ataque do Inter, Yuri Alberto, foi integrado ao elenco. O jovem, de 19 anos, vindo do Santos, treinou na sexta-feira (7) com a equipe após realizar exames médicos. No entanto, Yuri ainda não teve seu nome registrado no BID e não integrou a delegação que venceu o jogo contra o Coritiba. O jogador deve estrear com a camisa colorada contra seu ex-time, o Santos, na próxima quinta-feira (13). Em suas redes sociais, Yuri já mudou sua foto de perfil e se mostrou empolgado com o novo clube.

Também na sexta, um grupo de cerca de 40 de torcedores do Inter estiveram em frente ao CT Parque Gigante para protestar contra o elenco, diretoria e comissão técnica após a derrota no Grenal. A manifestação iniciou de forma pacífica em torno das 8h da manhã. No entanto, a partir das 10h, os manifestantes chegaram a disparar foguetes na direção do gramado. A Brigada Militar precisou ser acionada, pois os manifestantes tentaram invadir o Centro de Treinamento. BM apreendeu também quatro artefatos pirotécnicos. Três torcedores foram detidos por tentativa de invasão, e foram identificados como integrantes de organizadas.