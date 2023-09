Grêmio Zagueiro e volante do Grêmio desfalcam em jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

O volante foi expulso na partida contra o Palmeiras Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O zagueiro do Grêmio Rodrigo Ely e o volante Villasanti são desfalques certos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois estão suspensos para o jogo contra o Fortaleza, no dia 30, no Castelão. O defensor ainda sentiu uma lesão muscular na vitória sobre o Palmeiras.

Ely sentiu a lesão muscular durante um ataque do Palmeiras no primeiro tempo. Mas passou a mancar com a perna esquerda, caiu e foi substituído por Bruno Uvini. Ao sair do gramado, o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e vai passar por reavaliação nos próximos dias.

Já Villasanti acabou expulso na reta final da partida. O paraguaio recebeu um cartão amarelo em disputa com Gabriel Menino e fez reclamação mais veemente. Depois, derrubou Kevin em contra-ataque do Palmeiras e levou o segundo.

Para o jogo com o Palmeiras, treinador não contou com Kannemann, suspenso, e Pedro Geromel, que está em transição física após recuperação de lesão muscular.

No meio-campo, Carballo pode retornar ao time titular. O volante uruguaio se recupera de uma lesão grau um no ligamento colateral medial do joelho direito.

