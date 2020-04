Dicas de O Sul Zé Neto & Cristiano, Michel Teló e mais shows para ver em casa

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

Os sertanejos Zé Neto & Cristiano estão entre os destaques. Foto: Reprodução/Instagram Os sertanejos Zé Neto & Cristiano estão entre os destaques. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Parangolé, Turma do Pagode, Rael e Festival Fome de Música estão entre as apresentações ao vivo pela internet marcadas para este domingo (12), que tem como destaque as lives dos sertanejos Zé Neto e Cristiano e Michel Teló. Isso no cenário nacional. Andrea Bocelli é o destaque das lives internacionais com uma apresentação de Páscoa na Catedral de Milão.

Confira as lives de artistas nacionais deste domingo:

Zé Neto e Cristiano – 18h – Link Michel Teló – 20h – Link Rael – 20h (Festival Audio) – Link Turma do Pagode – 16h – Link Parangolé – 16h – Link Tank & the Bangas – 17h – Link DJ Guuga – 21h – Link Festival Fome de Música – 15h – Link – O festival não divulgou horários, e segundo a assessoria de imrprensa da R2 Produções haverá participações de Marcelo Falcão, Ludmilla, Xand Avião, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Léo Santana, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Alok, Bhaskar, Kvsh, Cat Dealers, Dubdogz, Giulia Be e Xanddy Harmonia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul