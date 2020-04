Dicas de O Sul Andrea Bocelli faz concerto de Páscoa na Catedral de Milão com transmissão online neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

Andrea Bocelli faz concerto sem público na catedral. Foto: Reprodução/YouTube Andrea Bocelli faz concerto sem público na catedral. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O tenor italiano Andrea Bocelli faz, neste domingo (12) uma apresentação na Catedral de Milão, para celebrar a Páscoa na cidade. Ele fará um concerto sozinho, sem público presente, com músicas sacras que serão transmitidas por streaming para o mundo todo”.

A iniciativa foi divulgada no final de março pelo prefeito da cidade, Giuseppe Sala. Segundo ele, a ideia é dar uma “mensagem de esperança” aos moradores da cidade em meio à pandemia. Além disso, a região da Lombardia – da qual Milão é a capital – é uma das mais afetadas pela Covid-19 no país.

Concerto conjunto no dia 18

Além de oferecer o concerto de páscoa neste domingo (12), no próximo sábado (18) Andrea Bocelli participa também de outro show online, para arrecadar fundos na luta contra o novo coronavírus, em uma iniciativa da OMS (Organização Mundial da Saúde), em parceria com a cantora Lady Gaga e a Instituição Global Citizen.

O anúncio foi feito nesta semana pela OMS e pela cantora durante coletiva de imprensa. O festival digital “One World: Together At Home” (“Um Mundo: Juntos em Casa”, em português) exibirá uma série de shows em diversas plataformas, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter.

Além de Bocelli e Gaga, a programação inclui vários outros artistas como Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Billie Joe Armstrong, Burna Boy e Maluma.

Toda verba arrecadada será destinada aos profissionais de saúde e instituições de caridades locais e regionais que estão contribuindo no combate ao vírus. Ela ainda explicou que na última semana, a indústria do entretenimento já conseguiu cerca de R$35 milhões.

“Agradeço à OMS por sua liderança na luta contra a Covid-19 e a todos os trabalhadores da saúde nos Estados Unidos e no resto do mundo”, afirmou a cantora, ressaltando que seu “coração está com todos os médicos”.

Conforme o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pandemia da covid-19 continua afetando pesadamente famílias, comunidades e nações do mundo inteiro. “Mas também está dando origem a atos incríveis de generosidade, solidariedade e cooperação”, completou.

