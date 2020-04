Magazine O ator Felipe Simas está com coronavírus isolado dos três filhos pequenos

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Mariana Uhlmann Simas contou que seu marido, Felipe Simas, foi confirmado com o novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram)

A mulher do ator Felipe Simas, Mariana Uhlmann Simas, confirmou neste sábado (11) no Instagram que o marido foi diagnosticado com o novo coronavírus. Felipe Simas estava na novela “Salve-se Quem Puder”, que era exibida às 19h e foi interrompida por causa da pandemia da Covid-19. Na trama, ele interpretava o personagem Téo Santamarina.

“Gente, estão me perguntando como o Fê está, como está tudo. O Fê está bem. Ele deu positivo para o coronavírus, mas ele está bem. A gente está em casa. Na verdade, a minha sogra estava aqui em casa. Então, assim que o Felipe começou com os sintomas, ela foi para a casa dela com o Joaquim e com a Maria [filhos do casal]”, contou Mariana na rede social.

“Eu fiquei com o Vicente [filho mais novo]. E, como ela [a sogra] já estava com a gente, isso não ia mudar, porque ela já tinha passado a semana com a gente. E a gente está com todos os cuidados médicos, a gente tem falado com a pediatra das crianças sempre. Está tudo tranquilo”, disse.

Mariana ainda afirmou que não sabe como o ator foi contaminado com a doença e que a família já estava em isolamento social há algumas semanas. Ela acrescentou ainda que Felipe Simas saía de casa apenas para ir ao mercado ou para buscar outras compras. “A gente não faz ideia de onde ele pegou, mas agora não é o momento de pensar nisso. É o momento de se cuidar.”

Ela ainda reforçou que todas as pessoas devem ficar em casa e também lembrou a importância do uso da máscara para quem vai ao mercado.

“A gente não sabe como cada corpo reage. No primeiro dia, ele ficou muito mal, com muita dor de cabeça. Cuidem-se, cada um cuida da sua família e do seu próximo porque o cuidado é muito importante nesse momento.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine