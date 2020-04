Magazine “Lives” de shows fazem buscas por artistas crescer até 50% no streaming

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

Marília Mendonça foi uma das artistas que levou milhares às redes. (Foto: Reprodução)

Durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as famosas “lives” de artistas estão à todo vapor. E os shows, via internet, têm feito o maior sucesso entre a galera. E entre quebra de recordes e campanhas dos próprios músicos para que o público “fique em casa”, têm gênero para todos os gostos: Marília Mendonça, Péricles, Jorge & Mateus e Bruno & Marrone.

E os shows ao vivo transmitidos pela internet também estão fazendo com que as buscas pelos artistas cresça consideravelmente nas plataformas de streaming, em média 50% depois da live.

No sábado (11), Gusttavo Lima, Chitãozinho e Xororó, Valesca Popozuda realizaram lives para o público. Para este domingo (12), foram programados shows ao vivo pela internet com artistas como Andrea Bocelli, Zé Neto & Cristiano, Michel Teló, entre outros.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine