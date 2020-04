Magazine “Estou tentando salvar o mundo, ao contrário do presidente”, diz Rihanna, em crítica à forma de Trump lidar com o coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

Rihanna fez crítica em live no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram Rihanna fez crítica em live no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Na última sexta-feira (10), a cantora Rihanna fez uma live através do Instagram de sua marca de roupas, Fenty, e acabou sendo questionada mais uma vez sobre o nono disco, que ela afirma estar pronto, mas que se recusa a lançá-lo por enquanto.

A cantora se irritou com a pergunta, sobrando até para o presidente Donald Trump: “Parem de me perguntar sobre o álbum enquanto eu estou tentando salvar o mundo, ao contrário do nosso presidente.”

Rihanna não lança um álbum desde 2016, quando seu oitavo disco, “Anti”, chegou ao comércio. Ela tem se dedicado desde então à sua marca Fenty Beauty, porém os fãs não cansam de pedir que a cantora lance o novo trabalho.

