29 de Maio de 2020

Foto: (Divulgação/Triple Comunicação)

Domingo (31) é dia de clássico entre Brasil e Argentina e os times entram em campo no maior estádio do mundo: a internet. Convocados pelos embaixadores Zé Roberto e D’Alessandro, alguns craques do futebol, celebridades, influencers e gamers se juntarão numa disputa de futebol virtual entre os países para arrecadar fundos em prol do combate ao coronavírus, por meio do projeto Mães da Favela, mantido pela CUFA (Central Única das Favelas). A bola rola no tradicional horário do futebol brasileiro, a partir das 16h (de Brasília).

Organizada pela KOEL (Kick-off Electronic League), maior Liga Independente de Futebol Virtual do mundo, a partida terá transmissão do DAZN e do canal da KOEL no Twich. Serão 11 convidados jogando simultaneamente de cada lado, com muita descontração, mas sem esquecer a rivalidade histórica mantida entre os dois países no futebol. O confronto será um duelo de ida e volta no modo Fifa Pro Clubs, onde cada atleta comandará o seu próprio jogador no game de futebol mais popular do mundo.

Estão confirmados Matheus Henrique, do Grêmio, além de Victor Cuesta e Sarrafiore, do Inter. Mas não serão apenas os boleiros que irão participar da live. Entre outras surpresas, o evento contará com as participações do ex-campeão Mundial do UFC, José Aldo, do jogador de basquete do Flamengo, Olivinha, e do ex-participante do Big Brother Brasil, Felipe Prior, além de atletas profissionais de eSports, como Wendell Lira.

Responsável pela convocação da equipe brasileira, o ex-jogador Zé Roberto disse, em entrevista aos canais oficiais de divulgação do evento, que acredita que, no fim das contas, o que vale é o caráter social do projeto Jogando em Casa. ”Nessa rivalidade não tem brincadeira e é claro que eu quero que dê Brasil sempre, até no videogame, mas nesse jogo, especificamente, o que menos importa é o resultado. Estamos vivendo um momento muito complicado e todos nós precisamos nos unir para combater essa pandemia. Será um clássico virtual super interessante e com objetivos bem claros: ajudar aqueles que precisam”, disse o atleta, que construiu uma brilhante carreira como jogador e teve passagens marcantes por diversos clubes, como Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Grêmio, Palmeiras e Portuguesa, onde iniciou a sua trajetória no futebol, além de ter defendido a Seleção Brasileira por muitos anos e participado de duas Copas do Mundo.

O evento que envolve o superclássico virtual, entre Brasil e Argentina, terá, aproximadamente, quatro horas de live. Além dos dois jogos entre os times, haverá uma série de outras novidades, incluindo entrevistas e toda a descontração do que estará rolando nos bastidores da produção. O intervalo fica por conta da banda Atitude 67. “Ajudar o próximo é gratificante. Espero que o pessoal curta muito essa live. Queria agradecer a cada um dos convidados, ao pessoal da KOEL, que organizou tudo para que esse evento pudesse acontecer. Vamos ajudar o pessoal da CUFA porque sabemos da atuação da entidade e a seriedade das ações desenvolvidas”, afirmou D’Alessandro, craque do Internacional.

Todos os valores arrecadados com patrocínios e doações serão destinados ao projeto Mães da Favela, mantido pela CUFA. Durante a pandemia do Coronavírus, o Mães da Favela já impactou 2,5 milhões de pessoas, em 5 mil favelas do Brasil, que, por meio das doações, tiveram acesso a 8 mil toneladas de alimentos, em valores que passam dos 81 milhões de reais. “É muito importante contar com a confiança de grandes atletas como Zé Roberto e D’Alessandro. É o reconhecimento do trabalho incessante para diminuir as dificuldades do povo de favela e periferia, nesta crise global”, disse Welington Galdino, diretor social da CUFA.

Serviço

Data: Domingo, 31 de maio

Hora: 16h (de Brasília)

Onde assistir?

Canal da KOEL no Twich: https://www.twitch.tv/koel

Canal de Youtube do DAZN: https://www.youtube.com/watch?v=I9QbpPP41y8

Como vai funcionar?

Os embaixadores Zé Roberto e Andrés D’Alessandro convidaram 11 amigos (cada um) para confrontos de ida e volta no superclássico virtual, entre Brasil e Argentina. As partidas serão disputadas no modo de jogo FIFA Pro Clubs, onde cada atleta comanda apenas o seu respectivo jogador.

Qual a duração e as outras atrações do evento?

Durante aproximadamente quatro horas de live, além dos dois jogos entre os times, haverá uma série de outras novidades, incluindo entrevistas, vídeos dos bastidores da produção e convidados surpresas. Um pocket show da banda Atitude 67 será a grande atração do show do intervalo.

Participantes confirmados

Embaixadores: Zé Roberto (Brasil) e Andrés D’Alessandro (Argentina)

Convidados: Matheus Henrique, Victor Cuesta, Sarrafiore, José Aldo, Olivinha, Wendell Lira, Felipe Prior, Pedro Resende, Vini Leiva, Rafifa, Lucas Cordeiro, SpiderKong, Santino e Patanrex.

Convidado especial: Rudy Landucci

Influenciadores: Muuh Pro, Fred Vasquez e Fifa Lize (treinador da seleção brasileira)

Banda: Atitude 67

Talentos DAZN: Dudu Monsanto, Rafael Oliveira e Helena Calil

Talentos KOEL: Rodrigol, One Jorge, Igor Rezende e Rafa Souto

* Por supervisão de: Marjana Vargas

