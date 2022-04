Mundo Zelensky diz que convidou Macron à Ucrânia para que veja por si mesmo o “genocídio”

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

"Ele virá e verá, e tenho certeza de que entenderá", afirmou o presidente ucraniano.(Foto: Reprodução)

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse que convidou Emmanuel Macron para visitar a Ucrânia para ver por si mesmo que as forças russas estão cometendo “genocídio”, um termo que seu colega francês até agora se recusou a usar.

“Sobre Emmanuel, falei com ele”, disse Zelensky em entrevista ao canal americano CNN na sexta-feira e transmitido neste domingo (17). “Acho que ele quer garantir que a Rússia se engaje em um diálogo”, opinou, para explicar a recusa do líder francês em denunciar um “genocídio” das tropas russas invadindo a Ucrânia, ao contrário da posição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O presidente ucraniano inicialmente considerou essa recusa “muito dolorosa” na quarta-feira. “Eu disse a ele que queria que ele entendesse que isso não é uma guerra, nada mais é do que genocídio. Eu o convidei para vir quando tiver uma chance”, disse Zelensky à CNN. “Ele virá e verá, e tenho certeza de que entenderá”, acrescentou.

Macron, em plena campanha para sua reeleição nas eleições presidenciais do próximo domingo na França, explicou na quinta-feira que a palavra “genocídio” deve, em sua opinião, ser “qualificada por advogados, não por políticos” e que “escaladas verbais” não ajudam a Ucrânia.

Em sua entrevista transmitida neste domingo, o presidente ucraniano também expressou seu desejo de ser visitado por Biden, que esta semana declarou que as forças russas estavam cometendo “genocídio”.

“Acho que ele virá… mas a decisão depende dele, claro, depende da situação de segurança”, disse ele. “Mas acho que ele é o governante dos Estados Unidos e é por isso que ele deveria vir e ver”, explicou.

O governo dos Estados Unidos está considerando enviar um enviado a Kiev, mas a Casa Branca descartou por enquanto a viagem do próprio presidente, uma viagem que seria de alto risco em meio ao conflito.

Rendição, não

As forças ucranianas vão continuar na defesa da cidade de Mariupol mesmo com o ultimato russo, disseram oficiais da cidade neste domingo (17).

Um conselheiro do prefeito de Mariupol respondeu aos comentários do Ministério da Defesa russo, que pediu aos soldados da cidade que se rendessem, dizendo que as forças ucranianas continuariam a lutar.

“Na noite de sábado, os invasores disseram que eles iriam formar um ‘corredor da rendição’ para as tropas restantes”, escreveu Petro Andriushchenko no Telegram. “Mas nossos defensores continuam a manter suas posições hoje”, concluiu.

Em resposta, o Ministério da Defesa da Rússia ameaçou com a “eliminação” dos soldados da resistência que ainda lutam ao confirmar que o ultimato foi ignorado.

Mariupol, uma cidade portuária estratégica no Mar de Azov, está no meio de um avanço russo para levar suas forças ao leste e sul da Ucrânia. Estimativas dão conta que 100 mil pessoas permanecem na cidade e em seus arredores — que estariam sob controle russo, com tropas ucranianas confinadas a pequenos bolsões de resistência.

Andriushchenko também afirmou que a luta contra os russos continua no local da siderúrgica Azovstal, um bastião das forças ucranianas em Mariupol.

“Apesar do desejo dos ocupantes de mostrar que o lugar das hostilidades se limita à usina siderúrgica Azovstal, isto não corresponde à realidade”, disse ele. “Ontem à noite houve lutas na rua Taganrog, que fica a cinco quilômetros de distância da Azovstal”.

Ele disse que “durante as lutas, os ocupantes saquearam casas residenciais particulares com artilharia pesada novamente. O bombardeio da área portuária também continuou”.

“Eliminados”

Em um comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia disse que os soldados ucranianos cercados na siderúrgica foram instados “a depor voluntariamente as armas e se render para salvar suas vidas”.

“No entanto, o regime nacionalista de Kiev, de acordo com a interceptação de rádio, proibiu negociações sobre a rendição”, afirmou o ministério.

O ministério também afirmou que, de acordo com soldados ucranianos que já haviam se rendido “há até 400 mercenários estrangeiros que se juntaram às forças ucranianas” presos na siderúrgica, incluindo, disse, europeus e canadenses.

“Em caso de maior resistência, todos eles serão eliminados”, disse.

O Ministério da Defesa afirmou que dezenas de instalações militares no leste da Ucrânia foram destruídas nos últimos ataques russos. Isso inclui depósitos de combustível e munição, disse o ministério, em torno de Severodonetsk, Kremmina e outras cidades nas regiões de Luhansk e Donetsk.

O ministério também alegou que o sistema de defesa aérea russo abateu 10 veículos aéreos não tripulados ucranianos na região de Donbass.

