Acontece Zezé Biscoitos fecha parceria com clubes de futebol no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











São José, Brasil de Pelotas, Pelotas e Guarany são os novos clubes patrocinados Foto: Divulgação São José, Brasil de Pelotas, Pelotas e Guarany são os novos clubes patrocinados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Zezé Biscoitos fechou parceria com quatro clubes de futebol no Rio Grande do Sul. São eles: E.C São José, Brasil de Pelotas, E.C Pelotas e o Guarany F.C.

Confira a nota oficial

“Nós, da Zezé Biscoitos, reafirmamos a nossa paixão pelo esporte e o futebol e renovamos diversos patrocínios para 2025. ⚽✨

Que seja um ano de muita torcida, sabor e família reunida. 🥰”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/zeze-biscoitos-fecha-parceria-com-clubes-de-futebol-no-rio-grande-do-sul/

Zezé Biscoitos fecha parceria com clubes de futebol no Rio Grande do Sul

2024-12-17