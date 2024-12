Acontece Associação do Comércio e Indústria da Restinga (ACIR) promove Carreata de Natal e chegada de Papai Noel neste sábado

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

O trajeto terá concentração e saída na Avenida Jacques da Rosa, próxima à Rótula da Restinga, a partir das 18h30 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 5º edição do Natal da Associação do Comércio e Indústria da Restinga (ACIR) anunciou a programação da tradicional Carreata Iluminada e a chegada do Papai Noel para o evento de 2024, que acontece neste sábado (21).

Com o patrocínio do Sicredi e Banrisul, a celebração tem início com a carreata de veículos decorados com luzes para espalhar o clima natalino por diversas ruas do bairro da Restinga. O trajeto terá concentração e saída na Avenida Jacques da Rosa, próxima à Rótula da Restinga, a partir das 18h30.

Já a abertura oficial do evento, contará com a chegada do Papai Noel na Esplanada da Restinga a partir das 21h. O bom e velho velhinho será recebido com uma apresentação da Orquestra Jovem da Restinga e do Coral da Orquestra Jovem, além de também participar da entrega de 2 mil presentes para as crianças da região.

As cantoras Cecília Salati e Nathalye Duarte sobem ao palco a partir das 22h, para performar canções natalinas.

E, para o encerramento, está previsto um show de fogos de artifícios a partir das 23h.

