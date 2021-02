Brasil Zezinho Corrêa, cantor do hit “Tic Tic Tac”, morre vítima do coronavírus

Morreu neste sábado (06), aos 69 anos, o cantor amazonense Zezinho Corrêa. Ele estava internado em Manaus após testar positivo para a Covid-19. O cantor chegou a ser intubado e passou por uma traqueostomia.

Zezinho foi hospitalizado no início de janeiro, após sentir febre e dores no corpo. Ele ficou famoso nos anos 1990 com o hit “Tic Tic Tac”, do grupo Carrapicho.

“A família Corrêa vem a público comunicar o falecimento do nosso amado cantor Zezinho Corrêa. Zezinho estava internado desde o dia 04/01 no Hospital Samel. No dia 07/01, foi transferido para o leito de UTI no Hospital Prontocord e lá estava lutando bravamente por sua vida. Em decorrência das complicações da Covid-19, Deus quis levá-lo para sua morada eterna, e hoje ele nos deixou. O céu ganhou mais uma estrela que, com sua luz, brilhará para a eternidade. Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo, por ser esse ser humano incrível em todos os sentidos. Você já está fazendo muita falta na nossa família, daqui vamos continuar te amando sempre. Hoje a batida do tambor se calou”, afirmou um comunicado divulgado pela assessoria do cantor.

