Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

O técnico já havia sido consultado em outra oportunidade pelo clube parisiense, em 2021. (Foto: Reprodução)

O treinador e ex-jogador francês, Zinedine Zidane, recusou uma proposta para ser o próximo comandante do Paris Saint-Germain (PSG), segundo o jornal Le Parisien. O técnico já havia sido consultado em outra oportunidade pelo clube parisiense, em 2021, antes do PSG fechar com Pochettino.

O meio-campista campeão do mundo em 1998 esteve em Paris nesta quarta-feira para um evento da associação ELA, da qual ele é embaixador. Quando questionado por um repórter sobre seus planos profissionais para o futuro, Zidane afirmou não ter nada em mente. “Você me surpreende com sua pergunta. Eu, por enquanto, não tenho nada planejado”, respondeu.

Quando negou a primeira oportunidade de assumir o comando do PSG, em 2021, Zidane ainda tinha esperanças de se tornar o próximo técnico da seleção francesa, ainda de acordo com o Le Parisien. Esta porta se fechou quando o contrato de Didier Deschamps foi renovado em janeiro de 2023.

Sem poder contar com Zidane, o PSG tem como prioridade o ex-treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann. Outros nomes como Luís Enrique, ex-comandante da seleção espanhola, e Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, seguem no radar da equipe parisiense.

2023-06-08