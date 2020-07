Porto Alegre Zona Norte de Porto Alegre recebe 3 mil peças de roupas, 500 cobertores e cestas básicas da Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Ação foi realizada em parceria com o Centro Social Marista e atendeu famílias no bairro Mario Quintana. Foto: Cesar Lopes/PMPA Ação foi realizada em parceria com o Centro Social Marista e atendeu famílias no bairro Mario Quintana. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Famílias atendidas pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), em parceria com o Cesmar (Centro Social Marista de Porto Alegre), receberam, nesta quinta-feira (30), 3.000 peças de roupas, 500 cobertores e cestas básicas da Campanha do Agasalho. No final da manhã, a distribuição no bairro Mario Quintana foi acompanhada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama do Município, Tainá Vidal. Para evitar aglomeração, voluntários que atuam no Cesmar ligaram para as pessoas e agendaram o recebimento.

“Enfrentamos a pandemia do novo coronavírus, acompanhada por uma onda de frio. Ações de solidariedade como estas servem para atenuar as dificuldades enfrentadas por muitas famílias. Os porto-alegrenses entenderam que esse é o momento de colaborar com doações, que estão sendo repassadas para quem precisa” – Prefeito Nelson Marchezan Júnior.

O Centro Social Marista de Porto Alegre tem parceria com a prefeitura, por meio da Fasc, desde 2002, e com a Secretaria de Educação, desde 2010. Trata-se de uma instituição social com 20 anos de história no bairro Mario Quintana e que atualmente realiza mais de 1,5 mil atendimentos gratuitos diários.

Atenção e cuidado

A primeira-dama ajudou na distribuição e com orientações para quem circulava entre as várias mesas com calçados, agasalhos, calças e cobertores, divididos por tamanho e sexo, na quadra de esportes do Cesmar. “Temos um compromisso com as pessoas que estão em vulnerabilidade social, necessitando de atenção e cuidado. Agradecemos a todos que doaram roupas e mantimentos, um volume que supera o arrecadado em anos anteriores, e estão amenizando o sofrimento de muitos. Quem ainda tem algo que queira repassar: a nossa Campanha do Agasalho estará ocorrendo até o dia 14 de agosto”, disse Tainá.

