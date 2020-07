Esporte Grêmio comunica o falecimento do vice-presidente Marco Bobsin por coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Bobsin tinha 68 anos. Foto: Divulgação Bobsin tinha 68 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio comunicou, nesta quinta-feira (30), o falecimento do seu vice-presidente Marco José Bobsin, aos 68 anos. Eleito para o Conselho de Administração em 2019, Marcão, como era chamado pelos amigos, foi vitimado por complicações decorrentes da Covid-19.

Marcão foi internado no dia 15 de março no hospital Moinhos de Vento, depois do diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele recebeu alta em 26 de junho, após um período que demandou 53 dias de cuidados na Unidade de Terapia Intensiva e foi saudado pelos amigos de Grêmio na porta do hospital. Porém, complicações decorrentes da doença levaram o vice-presidente gremista novamente para o hospital.

Nascido em Santo Antônio da Patrulha no dia 28 de novembro de 1951, Marco Bobsin era um apaixonado pelo esporte. Durante a carreira profissional no Banco do Brasil, foi dirigente da AABB. Gremista dedicado, sócio do Clube por cinco décadas, saiu da arquibancada para a política do Clube em 1982, pelas mãos do patrono Hélio Dourado. Ao lado de figuras que viriam a se tornar seus amigos, como Taddeu Vargas, Rafael Bandeira dos Santos, Cacalo, César Pacheco, Paulo Pelaipe, Walter Polli e Décio Medaglia, Marco Bobsin fez parte do movimento Reforma, primeiro grupo e origem dos atuais movimentos políticos do Grêmio.

A primeira das quatro eleições para o Conselho Deliberativo aconteceu em 1989. Suas duas passagens pelo colegiado foram daquele ano até 1995 e de 2007 até hoje. Foi chefe de gabinete da presidência até 2019.

Estava na nominata do Conselho de Administração aclamada em 29 de outubro para o mandato 2020-2022. No dia 16 de dezembro de 2019, tomou posse como vice-presidente do CA.

Marco Bobsin era casado com Graça Bobsin e tinha dois filhos, Mariane e Diego.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte