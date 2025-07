Colunistas Zucco afirma em Passo Fundo: “Falam que sou bolsonarista. Pois eu sou Bolsonaro, com muito orgulho”

Por Flavio Pereira | 27 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Zucco liderou caravana com os deputados federais Bibo Nunes, Sanderson (pré-candidato ao Senado), Giovani Cherini, e presidente estadual do Partido Liberal (PL) em Passo Fundo. Foto: Arquivo pessoal Zucco liderou caravana com os deputados federais Bibo Nunes, Sanderson (pré-candidato ao Senado), Giovani Cherini, e presidente estadual do Partido Liberal (PL) em Passo Fundo. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“Tem um grupo que fala que que eu talvez eu não saiba todos os números. É o grupo do sistema, do toma lá, dá cá. Eu posso não conhecer todos os números, mas eu conheço os princípios e valores que o estado precisa. E tem outro grupo mais do lado de lá, que fala que sou bolsonarista. Pois, eu sou Bolsonaro com muito orgulho”, afirmou o líder da oposição na Câmara, e pré-candidato ao governo do Estado, Luciano Zucco (PL), ao falar neste sábado em Passo Fundo para lideranças políticas, partidárias e simpatizantes dos valores conservadores no Norte do Rio Grande do Sul.

O encontro aconteceu neste sábado (26) no CTG Lalau Miranda, com a presença dos deputados federais Bibo Nunes, Sanderson (pré-candidato ao Senado), e Giovani Cherini, presidente estadual do Partido Liberal (PL).

O presidente do PL, Giovani Cherini destacou que o encontro reforçou a aliança histórica entre o PL e o NOVO para a disputa das eleições do ano que vem, apresentando também os pré-candidatos ao Senado Federal, deputado Sanderson (PL) e deputado Marcel Van Hattem (NOVO). A aliança, explicou Cherini, dialoga agora com o Republicanos e o Progressistas.

Projeto de mudança

Com foco no projeto de governo do estado, Zucco falou como pré-candidato ao Piratini, e afirmou ainda que “o momento pede um projeto mudança, pede um projeto de um grupo que queira trazer um estado promissor, um estado com esperança. É pelo Rio Grande. Eu digo: o nosso estado precisa de gente corajosa: precisa gerar empregos, precisa gerar empregos para os nossos guris e nossas gurias aqui, para que eles não saiam do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Zucco afirmou ainda, este é um momento de união das forças que acreditam em um novo rumo para o Rio Grande. Ele projeta que “este é o momento é de seguir mobilizando as regiões e ouvindo o que o povo quer: um Estado mais seguro, mais livre e com respeito aos seus valores”. Segundo ele, “não podemos esquecer a importância que o Rio Grande do Sul tem, como a quarta economia do Brasil e um dos estados fundamentais da federação”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/zucco-afirma-em-passo-fundo-falam-que-sou-bolsonarista-pois-eu-sou-bolsonaro-com-muito-orgulho/

Zucco afirma em Passo Fundo: “Falam que sou bolsonarista. Pois eu sou Bolsonaro, com muito orgulho”

2025-07-27