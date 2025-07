Cláudio Humberto Estados retrocedem na alfabetização infantil

Por Cláudio Humberto | 28 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Além de revelar que o Brasil não conseguiu atingir a meta de 60% das crianças alfabetizadas em 2024, o indicador “Criança Alfabetizada”, divulgado pelo Ministério da Educação, mostra que há seis Estados que foram na contramão da proposta e conseguiram até regredir. É o caso de Amazonas, Bahia, Pará, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul. Todos tiveram resultados piores em 2024 comparados a 2023.

Ladeira abaixo

O Amazonas conseguiu sair de 52,2% (2023) para 49,17% (2024). A meta era de 56,8% de crianças alfabetizadas. Passou longe.

Governistas em baixa

A Bahia do governador petista Jerônimo Rodrigues recuou de 36,8% para 35,96%. O Pará também piorou e passou de 48,4% para 48,2%.

Descendo

No Paraná, o índice foi de 73,12% para 70,42%. Rondônia também oscilou negativamente e passou de 64,6% para 62,62%.

Embaixo d’água

Com Estado inundado no período avaliado, o Rio Grande do Sul teve a pior queda do ranking. Saiu de 63,4% (2023) para 44,67% (2024).

Emenda milionária racha bancada do Mato Grosso

Foi tensa a última reunião de parlamentares da bancada do Mato Grosso, com gritaria e até “convite” para uma senadora se retirar da sala. O barraco envolveu a deputada Coronel Fernanda (PL) e a senadora Margareth Buzetti (PSD). A bancada rachou na tentativa da deputada de enviar uma emenda de R$48 milhões para a entidade “Avante Social”, que tem sede em Brasília e filial no Mato Grosso.

Recusa imediata

Buzetti não concordou com a destinação, foi acompanhada por boa parte da bancada que acha tudo isso muito esquisito.

Porta da rua

A insistência da deputada esquentou o clima na reunião. Coronel até pediu para a senadora deixar a reunião, já que ela era suplente.

Virou ringue

Com o barraco armado, colegas precisaram intervir na confusão. A deputada acabou assinando sozinha a destinação da emenda.

Alternativas

Não é só Santa Cantarina que está no radar de Carlos Bolsonaro (PL-RJ) para sair candidato ao Senado. O governador Jorginho Mello (PL-SC) diz que o vereador por tentar no Espírito Santo ou Roraima.

Zero pressa

Pode esquecer quem pensa que Lula se preocupa em resolver o tarifaço dos Estados Unidos. Tracking do Planalto aponta que a disputa deu uma amenizada na altíssima reprovação do presidente.

Põe na lista

Alexandre de Moraes engrossou a lista de deputados na investigação por suposto crime contra a soberania nacional. Além de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ministro do STF colocou Filipe Barros (PL-PR).

Proibiu geral

Além de soltar a polícia em cima de deputados que acampavam em silêncio na Praça dos Três Poderes, Alexandre de Moraes (STF) proibiu acampamentos num raio de 1km da Esplanada e de quarteis.

Senado é meta

Tentativa de virar prefeito de João Pessoa (PB) serviu de trampolim para Marcelo Queiroga (PL). O ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro vai disputar uma vaga ao Senado no próximo ano.

Sonho meu

Enquanto por aqui é taxação das blusinhas e tarifaço do Trump, na vizinha Argentina o libertário Javier Milei foi em outro caminho. Mandou abaixar importo de produtos agrícolas, como carne, soja e milho.

Falou de quem?

Importante checar a quem a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) se dirigia ao citar “oportunismo lamentável” na crise com os Estados Unidos. Na oposição, ironizam que foi até um desabafo.

No palanque

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), desceu a borduna em Lula, a quem acusa de escantear a chancelaria brasileira, que já foi motivo de orgulho. Diz que o petista prefere “frases de efeito”.

Pergunta na Fazenda

Tarifaço de Trump sai mais caro do que o tarifaço do Haddad?

Poder sem Pudor

Vendaval de besteirol

Assim como Lula, que levava os assessores à loucura sempre que fazia seus “improvisos”, no Recife o prefeito petista João Paulo também era do tipo que só abria a boca quando tinha certeza. Em discurso inflamado, certa vez, ele produziu esta pérola: “Não tenho medo e não abro nem para o suriname!…” Queria se referir a tsunami, o fenômeno trágico que devastou o Japão outros países asiáticos que Lula chamou de “vendaval”.

Cláudio Humberto

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

