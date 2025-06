Colunistas Zucco diz que derrubada do aumento do IOF “impôs derrota histórica ao governo Lula”

Por Flavio Pereira | 26 de junho de 2025

Líder da oposição, o deputado federal Luciano Zucco elogiou a mobilização dos deputados oposicionistas. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

A aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 214/2025, que susta os efeitos do Decreto nº 12.466, de 22 de maio de 2025, que aumentava o IOF e atacava quem produz e gera empregos no Brasil foi conduzida pela oposição, impondo ao governo uma das mais acachapantes derrotas no Congresso Nacional: foram 383 votos a favor do projeto, e 98 contra. A avaliação é do líder da oposição, o deputado federal Luciano Zucco (PL), que elogiou a mobilização dos deputados oposicionistas, e afirmou:

“Desde o primeiro momento, nos posicionamos contra esse aumento de impostos. Articulamos, pressionamos e mostramos que o Brasil real não aguenta mais pagar a conta da incompetência do governo. Hoje, vencemos. E vamos seguir firmes, defendendo quem trabalha e acredita neste país.”

Governador autoriza R$ 64 milhões para comunidades atingidas pelas enchentes

Do total, R$ 30 milhões serão destinados à recuperação de estradas estaduais afetadas pelas chuvas, sendo R$ 10 milhões para Santa Maria, e outros R$ 30 milhões encaminhados para a Defesa Civil. O governador autorizou ainda o pagamento de R$ 2 mil reais para duas mil famílias de baixa renda atingidas pelas enchentes. Estes valores já estarão disponíveis na conta social sexta-feira.

Banrisul anuncia instituto cultural para apoiar cultura e projetos sociais

Beatriz Araújo, ex-secretária da Cultura, vai liderar o processo de estruturação e implantação do Banrisul Cultural anunciado ontem. O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, e o governador Eduardo Leite estiveram presentes ao anuncio do instituto que vai apoiar cultura e projetos sociais no Rio Grande do Sul.

Secretaria das Mulheres: projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa

Após receber na semana que passou o pedido apresentado por uma representação de deputadas de diversos partidos, o governador Eduardo Leite anunciou ontem em cerimônia no Palácio Piratini, a nova Secretaria Estadual voltada exclusivamente às políticas públicas para as mulheres. O projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa. O chefe da Casa Civil, Arthur Lemos afirmou que o anuncio do governador se insere no contexto das políticas públicas:

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso com políticas públicas que ampliam o cuidado, a proteção e garantem mais segurança, saúde, educação e assistência para todas as gaúchas”, afirmou Arhur Lemos.

Busato anuncia: governo federal libera recursos para Canoas em julho

Deputado federal e ex-prefeito, Luís Carlos Busato conversou com o vice-governador Gabriel Souza para tratar da destinação dos recursos do Funrigs para Canoas. Segundo o deputado, o vice-governador acenou que no mês de julho, “a cidade deve receber uma parcela importante para ajudar na reconstrução e principalmente na limpeza da rede pluvial, para evitar alagamentos como vimos na última semana”.

Em outro encontro, com o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi o deputado confirmou a apresentação final da documentação por parte da Prefeitura de Canoas, o que vai agilizar o repasse.

Busato destacou ao secretário Capeluppi, que “Canoas precisa de respostas rápidas e concretas para garantir mais segurança à população” e garantiu:

“Estou acompanhando de perto e cobrando agilidade de todos os entes públicos.”

Prefeito de Porto Alegre anuncia retomada das obras no dique paradas por decisão judicial

O prefeito de Porto Alegre compareceu ontem no Bairro Sarandi para verificar o vazamento junto ao dique, cujas obras estão paradas há três meses por decisão judicial. Sebastião Melo determinou que seja feito um urgente reforço provisório com argila para conter o vazamento, e prometeu retomar as obras do dique assim que cessem as chuvas, sem aguardar que a decisão judicial suspendendo a obra, seja revogada. A prefeitura já pediu três vezes à Justiça que a decisão seja revogada, sem sucesso.

Claudio Bier pede pressa nas negociações para retomada das exportações de carne de frango e ovos

O presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier enviou, nesta semana, ofícios ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) solicitando apoio para a retomada integral das exportações de carne de frango e ovos do Rio Grande do Sul. Em informação trazida a esta coluna, os ofícios assinados por Claudio Bier pedem que sejam aceleradas as negociações para a reabertura de mercados que impuseram restrições aos produtos gaúchos, mesmo após o fim do período de vazio sanitário, em 18 de junho.

Famurs e Fecam defendem fundo para municípios da região Sul

A proposta defendida pela Famurs, da criação de um fundo institucional para apoiar municípios do Sul do Brasil, cada vez mais impactados por eventos climáticos extremos recebeu ontem apoio dos prefeitos catarinenses. A presidente da Famurs, Adriane Perin de Oliveira, prefeita de Nonoai, dividiu o palco do Summit Cidades, em Florianópolis, com o prefeito da capital e presidente da Federação dos Catarinense dos Municípios (Fecam), Topázio Neto. No debate, a proposta da criação do fundo uniu Famurs e Fecam:

“A crise climática é realidade, nosso estado é a prova disso, e os municípios precisam estar preparados para enfrentá-la. Para isso, a disponibilidade de recursos para o enfrentamento é uma necessidade urgente”, destacou a presidente da Famurs.

Osmar Terra crítica desempenho da educação gaúcha: “Somos 13º no ranking nacional”

O deputado federal Osmar Terra lembrou que “o governador Eduardo Leite disse em 2022 que educação era seu carro-chefe nas políticas públicas”.

Segundo Terra, “com dois anos de escolas públicas inutilmente fechadas no estado, por conta da covid-19, e com o triste 13º lugar no ranking nacional na avaliação do ensino básico e médio, estamos entre os 5 Estados, dos 27 da federação ,que menos evoluíram no desempenho escolar.”

“Imagine se a Educação não fosse o ‘carro-chefe’ do governo… o horror que seria. Há muita distância entre seu discurso bonito e a prática desastrosa”, afirma o deputado.

* Instagram: @flaviorrpereira

