  Painel da Expointer discute expansão de negócios do setor de lácteos para a China

A Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil/RS) promoveu, na quarta-feira (28), um debate para discutir alternativas de novos mercados para o setor, sobretudo o chinês. O evento, que ocorreu na Expointer, teve a presença do presidente do Instituto Brasil-China, Sérgio Moraes. Na abertura, o presidente da Apil/RS, Wlademir Dall’Bosco, ressaltou que o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país. No entanto, o dirigente lembrou que a carga tributária do Brasil precisa baixar para viabilizar os custos de produção. “O governo comete um equívoco ao tributar a produção e não o consumo”, enfatizou.

Atualmente, 70% da população chinesa pertence às classes média e alta. Só na classe média, são 650 milhões de pessoas com renda per capita de US$ 50 mil por ano. “São praticamente quatro ‘Brasis’ de alto consumo concentrado em 22 cidades”, destacou. Neste sentido, Moraes ressaltou que há mercado na China, independente do porte do negócio, devido ao mercado asiático gigantesco. O presidente do Instituto Brasil-China aconselhou os laticínios a colocar produtos inicialmente com valores mais elevados, direcionados às classes mais altas, para terem tempo de se estruturar visando no futuro atender com eficiência classes mais baixas.