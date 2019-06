 ”Trilhando os Parques”: evento em alusão a 35ª Semana do Meio Ambiente ocorre neste sábado na Capital

Evento alusivo a 35ª Semana do Meio Ambiente, o “Trilhando os Parques” será realizado em Porto Alegre neste sábado (08). A atividade é uma parceria dos Grupos Sesc Maturidade Ativa, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre.

O evento inicia às 10h30, no Monumento Expedicionário do Parque da Redenção (Av. José Bonifácio, 245). A atividade é gratuita e consiste em uma caminhada orientada e guiada por relatos e fatos históricos dos diversos monumentos, placas e atrativos turísticos do Parque da Redenção.

Mais informações podem ser obtidas a através do site do evento ou pelo telefone (51) 3226-0631.

Trilhando os Parques

Data: 8 de junho (sábado)

Horário: 10h30

Local: Monumento Expedicionário do Parque da Redenção (Av. José Bonifácio, 245)

