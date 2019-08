O 1º Aberto Porto-alegrense de Paranatação GNU/Esporte+ será realizado no sábado (17), a partir das 13h30, no Grêmio Náutico União, sede Moinhos de Vento, localizado na rua Quintino Bocaiúva, 500. O evento marca o pré-lançamento da 22ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e busca proporcionar a socialização e inclusão de pessoas com deficiência nesta modalidade.

Deixe seu comentário: