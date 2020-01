Rio Grande do Sul 120 mil veículos devem passar pela Freeway rumo ao litoral neste fim de semana

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A maior movimentação ocorre nesta sexta Foto: Divulgação A maior movimentação ocorre nesta sexta. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (17) e neste sábado (18), 120 mil veículos devem passar pela Freeway em direção às praias gaúchas e catarinenses. Apenas nesta sexta, são esperados 67 mil carros, segundo a CCR ViaSul.

A fim de evitar congestionamentos nos períodos de pico, a concessionária indica que os usuários iniciem o seu deslocamento ao litoral até as 14h ou após as 22h desta sexta ou depois das 13h deste sábado.

Para o retorno no domingo (19), quando são esperados 66 mil veículos, a orientação é pegar a estrada até as 14h ou após as 22h. Na segunda-feira (20), outros 50 mil carros devem voltar do litoral, com movimento mais acentuado durante a manhã.

